عاجل
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
السعودية تؤكد حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها
قمة كروية نارية في كامب نو.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رئيس الوزراء: نحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة لتعزيز ودعم البرامج الرياضية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

عباس شومان: الأعداء لا يقاتلون مذهبًا بل يريدون تدمير الأمة بأسرها

الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إيمان طلعت

قال الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الوقت ليس وقت مناقشة المذاهب العقدية أو الفقهية فأعداء الأمة لايقاتلون مذهبا وإنما يريدون تدمير الأمة بأسرها.

واضاف دكتور شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لعل الأمة تدرك ذلك وتصحح أخطاءها الجسيمة.

في سياق اخر.. الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه في الوقت الذي لا يعلم إلا الله نهاية الإجرام العالمي، لازال السفهاء يقودون حربا فكرية أظنها ليست منفصلة عن الحرب العسكرية.

وأضاف د. شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إنه يبدو أن العقول الجامحة تجر العالم إلى مصير مجهول، فاللهم سلم سلم.

وتابع أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: أتمنى أن تضع الحرب أوزارها فلا خير لنا فيها، أو ترتد على صانعيها.

في سياق آخر، قال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا.

وأشار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن الإمام الأكبر لم ينقطع عن عمله أثناء الدور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: بارك الله في جموع المحبين ودعائهم.

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سفير مصر في بيروت

سفير مصر في بيروت: اللجنة الخماسية ترفض أي إجراء ينتقص من سيادة لبنان

الإمارات

السيطرة على حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو للاستعداد الفوري لإجلاء مواطنيه من إيران عند الحاجة

وزير دفاع كوريا الجنوبية يدعو الجيش للاستعداد لإجلاء مواطنيه من إيران

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
جزر محشي بالتمر هندي.. وصفة غير متوقعة تشعل السوشيال ميديا

جزر محشي بالتمر هندي
8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

