عباس شومان: الأعداء لا يقاتلون مذهبًا بل يريدون تدمير الأمة بأسرها

قال الدكتور عباس شومان ، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الوقت ليس وقت مناقشة المذاهب العقدية أو الفقهية فأعداء الأمة لايقاتلون مذهبا وإنما يريدون تدمير الأمة بأسرها.

واضاف دكتور شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لعل الأمة تدرك ذلك وتصحح أخطاءها الجسيمة.

في سياق اخر.. الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه في الوقت الذي لا يعلم إلا الله نهاية الإجرام العالمي، لازال السفهاء يقودون حربا فكرية أظنها ليست منفصلة عن الحرب العسكرية.

وأضاف د. شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إنه يبدو أن العقول الجامحة تجر العالم إلى مصير مجهول، فاللهم سلم سلم.

وتابع أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: أتمنى أن تضع الحرب أوزارها فلا خير لنا فيها، أو ترتد على صانعيها.

في سياق آخر، قال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا.

وأشار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن الإمام الأكبر لم ينقطع عن عمله أثناء الدور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: بارك الله في جموع المحبين ودعائهم.