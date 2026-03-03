وزيرة التضامن تٌشيد بمسلسل اتنين غيرنا: فكروا الشباب يعني إيه "وعد"

أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمسلسل اتنين غيرنا، بعد تقديمه مشهدًا مستلهمًا من العمل الشهير اضحك الصورة تطلع حلوة، للنجم الراحل أحمد زكي، مؤكدة أن الفن يترك أثرًا حقيقيًا في وعي الجمهور.

وقالت وزيرة التضامن في منشور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كلمة بحبك عقد، النظرة عقد، الوعد بالجواز عقد، من الآخر كلمة شرف، برافو المخرج العبقري خالد الحلفاوي تفكر الشباب يعني إيه وعد ويعني إيه كلمة وتفكرنا بمشهد عبقري للعظيم أحمد زكي، الكلمة عقد خالد الحلفاوي برافو.

جاء المشهد أثناء مشاهدة دينا الشربيني للتلفاز لـ مشهد للفنان الراحل أحمد زكي وهي تبكي ، وهو يقول: “كلمة بحبك عقد النظرة عقد”.

وأضافت أن استدعاء مشهد يحمل قيمة رمزية كبيرة، يعكس وعي صناع العمل بأهمية الربط بين الماضي والحاضر، وتسليط الضوء على معاناة البسطاء والأسر المصرية بروح إنسانية صادقة، مشيدة برسالة المسلسل التي تناقش قضايا اجتماعية تمس المجتمع بشكل مباشر.

اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.

ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.