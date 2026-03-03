مواجهة بين نور إيهاب وآسر ياسين بسبب دينا الشربيني في اتنين غيرنا

تواجه عاليا (نور إيهاب) شقيقها حسن (آسر ياسين) بأفعاله، في الوقت الذي اختار أغلب من حوله التزام الصمت، وهو ما يضع علاقتهم في مأزق في أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل اتنين غيرنا الذي يُعرض على قنوات ON ومنصة WATCH It.

في مشهد محتدم جمع بين عاليا وحسن، وقف الاثنان في وجه بعضهما حيث وجّه حسن الاتهامات لعاليا لتواصلها مع إبراهيم على الرغم من رفضه لذلك، وهو ما أثار غضب عاليا لاستنكارها أفعال حسن التي تتناقض مع كلامه وقررت مواجهته بسوء ما فعله مع نور (دينا الشربيني).

أطلقت عاليا العنان لمشاعرها وأخبرت حسن عن صدمتها فيما فعل مع نور والطريقة التي تعامل بها معها، وتحدثت بخيبة ظن واضحة في صوتها ونظراتها حين قالت له "أنا وفيّت بوعدي معاك رغم إن مش كل الناس بتوفّي بوعدها" في إشارة واضحة على أفعاله ثم تتركه وترحل، لتكون تلك هي المرة الأولى التي تشهد علاقة الأخوة بينهما منعطف قوي بهذا الشكل.

اتنين غيرنا مسلسل يدور في إطار درامي من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وناردين فرج وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج Media Hub.