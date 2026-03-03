قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
لطلاب 3 ثانوي|حمل الآن نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة في 6 مواد
تصعيد صباحي جديد.. حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
فن وثقافة

مواجهة بين نور إيهاب وآسر ياسين بسبب دينا الشربيني في اتنين غيرنا

نور ايهاب و آسر ياسين
نور ايهاب و آسر ياسين

تواجه عاليا (نور إيهاب) شقيقها  حسن (آسر ياسين) بأفعاله، في الوقت الذي اختار أغلب من حوله التزام الصمت،  وهو ما يضع علاقتهم في مأزق في أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل اتنين غيرنا الذي يُعرض على قنوات ON ومنصة WATCH It.

في مشهد محتدم جمع بين عاليا وحسن، وقف الاثنان في وجه بعضهما حيث وجّه حسن الاتهامات لعاليا لتواصلها مع إبراهيم على الرغم من رفضه لذلك، وهو ما أثار غضب عاليا لاستنكارها أفعال حسن التي تتناقض مع كلامه وقررت مواجهته بسوء ما فعله مع نور (دينا الشربيني).

أطلقت عاليا العنان لمشاعرها وأخبرت حسن عن صدمتها فيما فعل مع نور والطريقة التي تعامل بها معها، وتحدثت بخيبة ظن واضحة في صوتها ونظراتها حين قالت له "أنا وفيّت بوعدي معاك رغم إن مش كل الناس بتوفّي بوعدها" في إشارة واضحة على أفعاله ثم تتركه وترحل، لتكون تلك هي المرة الأولى التي تشهد علاقة الأخوة بينهما منعطف قوي بهذا الشكل.

اتنين غيرنا مسلسل يدور في إطار درامي من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وناردين فرج وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج Media Hub.

نور ايهاب اخبار الفن نجوم الفن

