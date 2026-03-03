الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين

قال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني إن حصيلة القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية خلال أول يوين من الحرب بلغت 650 عسكرياً.





وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد نائيني أوضح في تصريح له أن من بين هذه الحصيلة 160 قتيلاً وجريحاً سقطوا جراء استهداف مقر عسكري أمريكي في البحرين.

وأضاف أن صواريخ وطائرات مسيّرة تابعة للحرس الثوري استهدفت، في عدة موجات، مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين.

كما أشار العميد نائيني إلى أن سفينة الإسناد القتالي «MST» الأميركية تعرضت لإصابة مباشرة وشديدة بصواريخ القوات البحرية للحرس الثوري.

ولفت العميد نائيني إلى أنه تم إطلاق أربعة صواريخ كروز باتجاه حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»، مضيفاً أنها انسحبت باتجاه جنوب شرقي المحيط الهندي عقب إطلاق الصواريخ الإيرانية.