إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يطلب من سكان بعض القرى اللبنانية إخلاء البيوت

أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس" انذار لسكان بعض القرى اللبنانية.





و قال أدرعي "انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى المعروضة أسمائها:





كفر رمان، حبوش، حاروف، جبشيت، ميدون، الخيام، دبين، طيبة، مرجعيون، يحمر الشقيف، كفر تبنيت، النبطية الفوقا، دير سريان، بليدا، ميفدون، عدشيت القصير، دير الزهراني، تولين، تول، عنقون، صوانة مرجعيون، فرون، بنت جبيل، خربة سلم، عدشيت الشقيف، قعقعية الجسر، بنعفول، سلطانية، كفر دونين، قصيبة النبطية، عبا، كفرصير، حداثا، بريقع، قناريت،مروانية، شحور، قعقعية الصنوبر، طير فلسيه، بيت ليف، زرارية، صديقين، دير قانون النهر، عيتيت، قانا، صرفند، سكسكية، الخرائب صيدا، لوبية، المنصوري.





و أضاف " أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة، ولا ننوي المساس بكم، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة 1,000 متر على الأقل خارج القرية إلى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر. حافظوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم واخلوا فورًا".