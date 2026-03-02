قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
موعد ومكان عزاء زوج الفنانة نور اللبنانية
وسط أجواء من السكينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر
بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة..إنفوجراف
الملك عبد الله للرئيس الأمريكي: الأردن يرفض الاعتداءات الإيرانية
خدمات

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا الثلاثاء 3 مارس 2026 ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود الطقس ليصبح شديد البرودة ليلًا، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء.


حالة الطقس

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد البرودة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، خاصة قبل شروق الشمس، ثم يميل إلى الدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون دافئًا على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

 ومع حلول الليل، تعود الأجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء، ما يتطلب استمرار ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة  للأطفال وكبار السن.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية (4 – 9 صباحًا): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص أمطار خفيفة: على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

سحب منخفضة: على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر أحيانًا.

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية: على بعض مناطق البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 45 و65 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة

العظمى: 21 درجة

الصغرى: 10 درجات

الإسكندرية

العظمى: 20 درجة

الصغرى: 11 درجة

مطروح

العظمى: 19 درجة

الصغرى: 11 درجة

سوهاج

العظمى: 22 درجة

الصغرى: 9 درجات

قنا

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 10 درجات

أسوان

العظمى: 25 درجة

الصغرى: 11 درجة

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

