تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
الرئيس السيسي يشارك بـ حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة
الرئيس السيسي: مصر حاولت تجنب الأزمة وتقريب وجهات النظر والوساطة بين أمريكا وإيران
أرسنال يفوز على تشيلسي 2-1 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
"إن بي سي": الهجوم على الكويت أسفر عن مقـ.تل 3 جنود أمريكيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

واقرأ أيضًا:

طقس بارد

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار الرياح السطحية شمالية غربية.

طقس بارد

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 18 09

العاصمة الإدارية 17 08

6 أكتوبر 17 08

بنها 18 09

دمنهور 17 10

وادي النطرون 17 09

كفر الشيخ 17 10

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 10 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 11

السلوم 18 11

سيوة 21 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 07

أبو سمبل 21 10

طقس بارد

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 30 18

المدينة المنورة 27 14

الرياض 24 13

المنامة 23 20

أبوظبي 33 22

الدوحة 27 19

الكويت 24 13

دمشق 12 02

بيروت 16 11

عمان 11 02

القدس 12 04

غزة 16 10

بغداد 18 06

مسقط 28 22

صنعاء 25 10

الخرطوم 29 15

طرابلس 24 12

تونس 22 11

الجزائر 18 15

الرباط 18 11

نواكشوط 29 17

طقس بارد

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 13 02-

إسطنبول 12 03

إسلام آباد 28 11

نيودلهي 32 16

جاكرتا 32 25

بكين 07 01

كوالالمبور 33 24

طوكيو 13 10

أثينا 18 06

روما 17 08

باريس 17 05

مدريد 16 06

برلين 14 03

لندن 13 07

مونتريال 09- 12-

موسكو 03 00

نيويورك 01- 04-

واشنطن 04 01-

أديس أبابا 25 13

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر حالة خليج السويس

