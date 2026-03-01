حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 18 09

العاصمة الإدارية 17 08

6 أكتوبر 17 08

بنها 18 09

دمنهور 17 10

وادي النطرون 17 09

كفر الشيخ 17 10

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 10 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 11

السلوم 18 11

سيوة 21 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 07

أبو سمبل 21 10

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 30 18

المدينة المنورة 27 14

الرياض 24 13

المنامة 23 20

أبوظبي 33 22

الدوحة 27 19

الكويت 24 13

دمشق 12 02

بيروت 16 11

عمان 11 02

القدس 12 04

غزة 16 10

بغداد 18 06

مسقط 28 22

صنعاء 25 10

الخرطوم 29 15

طرابلس 24 12

تونس 22 11

الجزائر 18 15

الرباط 18 11

نواكشوط 29 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 13 02-

إسطنبول 12 03

إسلام آباد 28 11

نيودلهي 32 16

جاكرتا 32 25

بكين 07 01

كوالالمبور 33 24

طوكيو 13 10

أثينا 18 06

روما 17 08

باريس 17 05

مدريد 16 06

برلين 14 03

لندن 13 07

مونتريال 09- 12-

موسكو 03 00

نيويورك 01- 04-

واشنطن 04 01-

أديس أبابا 25 13