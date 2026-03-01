بركة رمضان يواصل تصدر الترند لليوم التاسع على التوالي

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عرض الحلقة التاسعة من برنامج «بركة رمضان» للفنان سامح حسين على شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن.



شهدت الحلقة التاسعة عددًا من الحالات الإنسانية المؤثرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث حصلت الحاجة آمال على 100 ألف جنيه لمساعدتها في بيع الخضار وشقاها، بينما استفاد عم صافي من عمرة وفرصتي عمل لأولاده محمود ومحمد، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه لحفيدته.



كما حصلت زوجة عم جمعة على عمرة مكافأةً على عشرين عامًا من العطاء، بينما حصلت الست سعاد على غسالة وشاشة و50 ألف جنيه بالإضافة إلى عمرة، واستلمت الست أفضال أجهزة كاملة لجهاز ابنتها مع 50 ألف جنيه.



وفي لفتة تقديرية، كُرّم الأسطى عاشور بمكافأة مالية اعترافًا بموقفه الإنساني وجدعنته مع جيرانه.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتعاون ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية، ليواصل «بركة رمضان» ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الإنسانية في الموسم الرمضاني.