الجامعة العربية تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية

أعربت الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ، عن إدانتها واستنكارها الشديد لاستهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية ، التي تعرضت لاعتداءات إيرانية ، في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

وأكدت في بيان لها، أن أمن الدول العربية كُلٌّ لا يتجزأ وترفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة أي من الدول العربية تحت أي مبرر.

ودعت الجمهورية الاسلامية الايرانية، إلى الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتحكيم العقل، وعدم توسيع رقعة الصراع وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.

كما أعربت الدول الأعضاء ، عن تقديرها للجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها سلطنة عمان وعدد من الدول الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والدول الصديقة، سعياً لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، وتؤكد على أهمية الاستفادة من تلك الجهود.