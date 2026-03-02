بحضور عمرو موسى ومصطفى الفقي.. تركي آل الشيخ يزور متحف فاروق حسني

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، زيارته لمتحف وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، بحضور وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، والكاتب الصحفي محمد سلماوي، والدكتور مصطفى الفقي.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو من داخل المتحف، وعلّق قائلاً: «تشرفت اليوم بزيارة متحف الوزير فاروق حسني، من أجمل الأماكن التي زرتها».

تركي ال الشيخ يزور مصر

كانت زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر لعدة أيام، وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات، إذ التقى بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، كما حرص على زيارة الفنان فاروق حسني.

وقال المستشار تركي آل الشيخ، فى مستهل زيارته لمصر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: وصلت الآن لبلدي الثاني مصر في زيارة رسمية لعدة أيام وكنت سعيدًا باستقبال أخي العزيز ضياء رشوان، وزير الإعلام، الذي باركت له ثقة القيادة.. حفظ الله مصر والمملكة”.

وأكد تركي آل الشيخ أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية وتهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.