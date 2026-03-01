قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي بدلاء الزمالك أمام بيراميدز
ناصر ماهر وحامد حمدان الأبرز.. بدلاء بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير والبعثة الدبلوماسية
تشكيل المصري لمواجهة انبي في الدوري
تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
الرئيس السيسي يشارك بـ حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق Xiaomi Tag .. منافس AirTag يعمل مع شبكة Find My من أبل

شاومي
شاومي
احمد الشريف

كشفت منصة iClarified أن شاومي أعلنت عن متتبع بلوتوث جديد يحمل اسم Xiaomi Tag، تم تصميمه ليعمل مباشرة مع شبكة «اعثر على جهازي» Find My من أبل، ليقدّم بديلًا أقل تكلفة لمتعقّب AirTag الشهير. 

وأوضحت المنصة أن المتتبع الجديد يُطرح في أوروبا بسعر 14.9 يورو تقريبًا، ويستهدف مستخدمي آيفون وآيباد الذين يرغبون في تتبع مفاتيحهم وحقائبهم وأمتعتهم عبر تطبيق Find My نفسه، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق إضافي من شاومي.

عمل مباشر مع Find My وتنبيهات في الخلفية

أشارت iClarified إلى أن Xiaomi Tag يتصل مباشرة بمنصة Find My، ويعمل بطريقة مشابهة لعمل AirTag؛ حيث يمكن للمستخدم تشغيل صوت إنذار من داخل التطبيق للعثور على الغرض المفقود القريب، إلى جانب تفعيل وضع الفقدان Lost Mode مع إرفاق بيانات تواصل لمن يعثر على الشيء. 

أكد التقرير أن المتتبع يدعم كذلك مشاركة موقعه مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، كما يستفيد من ميزة تنبيه المستخدم عند اكتشاف «متتبع غير معروف» يتحرك معه، وهي آلية أمان أضافتها أبل لمنع تعقب الأشخاص دون علمهم.

تصميم صغير مع حلقة مدمجة ومقاومة للمياه

أوضحت المنصة أن Xiaomi Tag يأتي بتصميم خفيف وصغير مخصص للتعليق مباشرة في سلسلة المفاتيح أو الحقائب، بفضل حلقة تعليق مدمجة في جسم المتتبع، ما يلغي الحاجة لشراء حافظة أو حلقة منفصلة كما يحدث مع AirTag.

وأشارت iClarified إلى أن المتتبع يحصل على تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ما يعني تحمّله للغمر في الماء لمسافة تصل إلى متر واحد لمدة تصل إلى نصف ساعة، وهو ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي القاسي نسبيًا مع المفاتيح والأغراض المعرضة للمطر أو الانسكابات.

عمر بطارية يصل إلى عام كامل مع خلية قابلة للاستبدال

أكد التقرير أن Xiaomi Tag يعتمد على بطارية خلية زر من نوع شائع الاستخدام، مع وعد من شاومي بعمر تشغيل يصل إلى عام كامل تقريبًا قبل الحاجة إلى استبدال البطارية بواحدة جديدة. 

وأوضحت المنصة أن اعتماد المتتبع على بلوتوث منخفض الطاقة، إلى جانب قصر فترة عمله الفعلي على إرسال إشارات دورية قصيرة، يساهم في تقليل الاستهلاك وتمديد عمر البطارية دون أن يفقد المتتبع قدرته على الظهور على شبكة Find My العالمية.

دعم مزدوج لشبكة Find My وGoogle Find Hub

أشارت تقارير موازية إلى أن Xiaomi Tag لا يقتصر على العمل داخل منظومة أبل فقط، إذ يدعم كذلك شبكة Google Find Hub الجديدة لتتبع الأجهزة على أندرويد، ما يجعله من أوائل المتتبعات التي تعمل عبر النظامين معًا. 

وأكدت التقارير أن الجمع بين Find My من أبل وFind Hub من جوجل يعني أن موقع الأغراض المفقودة يمكن رصده بالاعتماد على قاعدة ضخمة من أجهزة آيفون وأندرويد المتصلة بالشبكتين، ما يزيد فرص العثور على الأغراض في دول ومناطق مختلفة حول العالم مقارنة بالمتتبعات المقصورة على نظام واحد فقط.

شاومي Xiaomi Tag AirTag شبكة Find My أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ترشيحاتنا

إيران

رويترز: ضربات إسرائيلية تستهدف مستشفى في منطقة شارع غاندي بطهران

إيران

النهضة الفرنسي: إسقاط النظام الإيراني يهدد استقرار المنطقة ويزيد معاناة الشعب

سامح حسين برنامج بركة رمضان

«بركة رمضان».. سامح حسين يمنح 100ألف جنيه لأرملة بالمنيا بعد تعثر مشروعها

بالصور

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد