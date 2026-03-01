شاومي تطلق Xiaomi Tag .. منافس AirTag يعمل مع شبكة Find My من أبل

كشفت منصة iClarified أن شاومي أعلنت عن متتبع بلوتوث جديد يحمل اسم Xiaomi Tag، تم تصميمه ليعمل مباشرة مع شبكة «اعثر على جهازي» Find My من أبل، ليقدّم بديلًا أقل تكلفة لمتعقّب AirTag الشهير.

وأوضحت المنصة أن المتتبع الجديد يُطرح في أوروبا بسعر 14.9 يورو تقريبًا، ويستهدف مستخدمي آيفون وآيباد الذين يرغبون في تتبع مفاتيحهم وحقائبهم وأمتعتهم عبر تطبيق Find My نفسه، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق إضافي من شاومي.

عمل مباشر مع Find My وتنبيهات في الخلفية

أشارت iClarified إلى أن Xiaomi Tag يتصل مباشرة بمنصة Find My، ويعمل بطريقة مشابهة لعمل AirTag؛ حيث يمكن للمستخدم تشغيل صوت إنذار من داخل التطبيق للعثور على الغرض المفقود القريب، إلى جانب تفعيل وضع الفقدان Lost Mode مع إرفاق بيانات تواصل لمن يعثر على الشيء.

أكد التقرير أن المتتبع يدعم كذلك مشاركة موقعه مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، كما يستفيد من ميزة تنبيه المستخدم عند اكتشاف «متتبع غير معروف» يتحرك معه، وهي آلية أمان أضافتها أبل لمنع تعقب الأشخاص دون علمهم.

تصميم صغير مع حلقة مدمجة ومقاومة للمياه

أوضحت المنصة أن Xiaomi Tag يأتي بتصميم خفيف وصغير مخصص للتعليق مباشرة في سلسلة المفاتيح أو الحقائب، بفضل حلقة تعليق مدمجة في جسم المتتبع، ما يلغي الحاجة لشراء حافظة أو حلقة منفصلة كما يحدث مع AirTag.

وأشارت iClarified إلى أن المتتبع يحصل على تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ما يعني تحمّله للغمر في الماء لمسافة تصل إلى متر واحد لمدة تصل إلى نصف ساعة، وهو ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي القاسي نسبيًا مع المفاتيح والأغراض المعرضة للمطر أو الانسكابات.

عمر بطارية يصل إلى عام كامل مع خلية قابلة للاستبدال

أكد التقرير أن Xiaomi Tag يعتمد على بطارية خلية زر من نوع شائع الاستخدام، مع وعد من شاومي بعمر تشغيل يصل إلى عام كامل تقريبًا قبل الحاجة إلى استبدال البطارية بواحدة جديدة.

وأوضحت المنصة أن اعتماد المتتبع على بلوتوث منخفض الطاقة، إلى جانب قصر فترة عمله الفعلي على إرسال إشارات دورية قصيرة، يساهم في تقليل الاستهلاك وتمديد عمر البطارية دون أن يفقد المتتبع قدرته على الظهور على شبكة Find My العالمية.

دعم مزدوج لشبكة Find My وGoogle Find Hub

أشارت تقارير موازية إلى أن Xiaomi Tag لا يقتصر على العمل داخل منظومة أبل فقط، إذ يدعم كذلك شبكة Google Find Hub الجديدة لتتبع الأجهزة على أندرويد، ما يجعله من أوائل المتتبعات التي تعمل عبر النظامين معًا.

وأكدت التقارير أن الجمع بين Find My من أبل وFind Hub من جوجل يعني أن موقع الأغراض المفقودة يمكن رصده بالاعتماد على قاعدة ضخمة من أجهزة آيفون وأندرويد المتصلة بالشبكتين، ما يزيد فرص العثور على الأغراض في دول ومناطق مختلفة حول العالم مقارنة بالمتتبعات المقصورة على نظام واحد فقط.