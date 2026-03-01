قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

إطلاق «شاومي تاج» عالميًا كمنافس لآبل AirTag .. سعر ومواصفات

Xiaomi Tag
Xiaomi Tag
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميًا عن إطلاق جهاز التتبع الجديد Xiaomi Tag عالميا، ويأتي الجهاز الصغير كـ خيار منخفض التكلفة لمساعدة المستخدمين في العثور على مقتنياتهم المفقودة، وقد أصبح متاحًا الآن في الأسواق الأوروبية بعد طرحه سابقا في دول مثل ماليزيا وتايلاند.

مواصفات وميزات Xiaomi Tag

يدعم جهاز Xiaomi Tag التكامل مع شبكتي Find My من آبل وFind Hub من جوجل، ما يتيح للمستخدمين تتبع أغراضهم ضمن النظام البيئي الذي يفضلونه. 

ويتوافق هذا الجهاز مع هواتف آيفون وأجهزة iPad التي تعمل بنظام iOS 14.5 أو أحدث، إضافة إلى أجهزة أندرويد بنظام Android 9 أو أحدث، مع ملاحظة أنه لا يمكن تشغيله على النظامين في الوقت نفسه.

ويزن الجهاز 10 جرامات فقط، ويأتي بتصميم مدمج وإطار معدني بسيط، مع تصنيف مقاومة IP67 للحماية من الغبار والماء. كما يتضمن حلقة تعليق مدمجة لتثبيته بسهولة في المفاتيح أو الحقائب أو الأمتعة.

Xiaomi Tag

من ناحية الوظائف، يضم الجهاز وضع “Lost Mode” الذي يسمح للمستخدم بوضع علامة على العنصر كمفقود وإضافة بيانات تواصل يمكن الوصول إليها عبر تمرير هاتف يدعم تقنية NFC على الجهاز. 

كما يحتوي على منبه صوتي داخلي يمكن تفعيله عبر تطبيق Find My أو Find Hub للمساعدة في تحديد موقعه عن قرب.

ويدعم Xiaomi Tag ميزة البحث التعاوني، التي تستفيد من الأجهزة القريبة للمساعدة في تحديد الموقع بشكل آمن وخاص، إضافة إلى تنبيهات “نسيان المتعلقات” التي تُخطر المستخدم عند الابتعاد عن عنصر مرتبط بمكان معتاد.

وفيما يتعلق بالخصوصية، يوفر الجهاز تنبيهات مضادة للتتبع غير المرغوب فيه، إذ يخطر المستخدم عند اكتشاف جهاز تتبع غير معروف يتحرك معه، وتؤكد شاومي أن بيانات الموقع يتم تشفيرها أثناء النقل لمنع أي تتبع غير مصرح به.

ويعتمد Xiaomi Tag على بطارية قابلة للاستبدال من نوع CR2032 توفر عمر استخدام يتجاوز عاما واحدا، مع تنبيهات داخل التطبيق عند انخفاض مستوى الشحن.

Xiaomi Tag

إلى جانب جهاز التتبع الجديد، كشفت شاومي أيضا عن بطارية Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W المغناطيسية فائقة النحافة بسعة 5000 مللي أمبير وقدرة شحن 15 وات.

سعر Xiaomi Tag

في أوروبا، يبلغ سعر Xiaomi Tag نحو 14.9 يورو للقطعة الواحدة، و49.9 يورو للحزمة التي تضم أربع وحدات، أما في المملكة المتحدة، فيتوفر بسعر 12.99 جنيها إسترلينيا للقطعة و44.99 جنيها للحزمة الرباعية.

شاومي Xiaomi Tag جهاز تتبع سعر شاومي تاج

