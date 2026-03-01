قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال: معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يشدد على تحقيق الانضباط في همفرس بشارع السودان بالدقي

أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة تفقدية مفاجئة بمنطقة همفرس بشارع السودان بنطاق حي الدقي وذلك لمتابعة حالة الانضباط بالشارع ورصد الإشغالات والتأكد من انتظام الحركة المرورية في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة برفع كفاءة شارع السودان بالكامل من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات وتهذيب واجهات المحال والأكشاك، وعدم السماح بالتعدي على الأرصفة أو نهر الطريق مع مصادرة أي مضبوطات واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه النباشين والمعدات المستخدمة في المخالفات.

كما شدد محافظ الجيزة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات وإعادة الانضباط إلى الشارع بما يضمن سهولة حركة المواطنين والمركبات مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لمنع تكرار أي تعديات أو إشغالات تعوق الحركة العامة.

وتابع المحافظ موقف سيارات السرفيس العاملة بالمنطقة موجّهًا بالالتزام بخطوط السير المقررة وعدم التعدي على الأرصفة أو التسبب في التكدسات المرورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ علي استمرار تنفيذ الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة لرصد أي مخالفات على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة والارتقاء بمنظومة الخدمات.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الدقي

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

كيا إكسيد موديل 2026

بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

شاهد| كرايسلر باسيفيكا 2027 الفيس ليفت

نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها

منها فحص السوائل.. نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها الافتراضي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

