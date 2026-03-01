محافظ الجيزة يشدد على تحقيق الانضباط في همفرس بشارع السودان بالدقي

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة تفقدية مفاجئة بمنطقة همفرس بشارع السودان بنطاق حي الدقي وذلك لمتابعة حالة الانضباط بالشارع ورصد الإشغالات والتأكد من انتظام الحركة المرورية في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة برفع كفاءة شارع السودان بالكامل من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات وتهذيب واجهات المحال والأكشاك، وعدم السماح بالتعدي على الأرصفة أو نهر الطريق مع مصادرة أي مضبوطات واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه النباشين والمعدات المستخدمة في المخالفات.

كما شدد محافظ الجيزة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات وإعادة الانضباط إلى الشارع بما يضمن سهولة حركة المواطنين والمركبات مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لمنع تكرار أي تعديات أو إشغالات تعوق الحركة العامة.

وتابع المحافظ موقف سيارات السرفيس العاملة بالمنطقة موجّهًا بالالتزام بخطوط السير المقررة وعدم التعدي على الأرصفة أو التسبب في التكدسات المرورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ علي استمرار تنفيذ الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة لرصد أي مخالفات على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة والارتقاء بمنظومة الخدمات.