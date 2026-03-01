نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير وتدعيم البنية التحتية للمنطقتين الصناعتين عرب أبو ساعد وجرزا

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والمشرف العام على المنطقتين الصناعيتين عرب أبو ساعد وجرزا اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال الدراسات الخاصة بترفيق وتدعيم المنطقتين الصناعيتين عرب أبو ساعد وجرزا بمركزي الصف والعياط.

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري

محافظ الجيزة، بوضع خطة متكاملة تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير بيئة استثمارية متطورة تلبي طموحات المستثمرين.

وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياة القاهرة الكبرى، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والمهندس محمود فوزي رئيس جهاز الاشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة والمهندس عبدالله حسين رئيس جهاز المنطقة الصناعية عرب ابو ساعد والمهندس علي اليماني رئيس جهاز المنطقة الصناعية بجرزا وعدد من ممثلي شركات نقل كهرباء القاهرة وصرف القاهرة الكبرى وجنوب القاهرة للتوزيع والغاز والمكاتب الاستشارية

في مستهل الاجتماع.

وأكد الشهابي، أن ملف مرافق البنية التحتية للمناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة، واستمع نائب محافظ الجيزة، خلال الاجتماع الدراسة الخاصة بالاحتياجات الفعلية من مياة الشرب والصرف الصحي وكهرباء وغاز طبيعي.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بعقد عدة اجتماعات خلال الفترة القادمة بين شركات المرافق والمكاتب الاستشارية لاستكمال دراسات ترفيق المنطقتين والتي تشمل شبكات و خطوط مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدا بأن تطوير المنطقتين الصناعيتين يأتي في إطار تكليفات الدكتور أحم الأنصار محافظ الجيزة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق نهضة صناعية بنطاق المحافظة.