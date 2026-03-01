قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يفتتح أول بنك دم تجميعي بـمستشفى إمبابة العام بالعجوزة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أول بنك دم تجميعي بـمستشفى إمبابة العام بحي العجوزة في خطوة جديدة تعكس حرص المحافظة على دعم وتطوير المنظومة الصحية.

ويُعد بنك الدم التجميعي الأول على مستوى المستشفيات التابعة لـمديرية الشئون الصحية بالجيزة بما يسهم في رفع كفاءة خدمات نقل الدم ومشتقاته وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن تحويل بنك الدم إلى بنك تجميعي يُعد نقلة نوعية مهمة داخل القطاع الصحي بالمحافظة حيث يعزز كفاءة منظومة نقل الدم ويضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، إلى جانب تلبية احتياجات المستشفيات بصورة منتظمة ومنظمة.

وأضاف الأنصاري أن البنك التجميعي يهدف إلى توفير مخزون آمن واستراتيجي من الدم ومكوناته ودعم المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحرجة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة أقسام البنك التجميعي والتي تشمل غرف الأطباء وغرف التبرع وقسم فصل المشتقات حيث اطمأن على انتظام سير العمل وتوافر الاشتراطات الفنية ومعايير الأمان داخل جميع الأقسام، مشيدًا بمستوى التجهيزات والانضباط في الأداء.

كما حرص المحافظ على تفقد عناية ابن خلدون المركزة بـمستشفى إمبابة العام، والتي تضم 6 أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب المرور على أقسام الرعاية المركزة التي تضم 15 سريرًا ووحدة الغسيل الكلوي التي تضم 56 ماكينة وقسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على جاهزيتها واستمرار تقديم الخدمة للمرضى بكفاءة.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد حضانة الأطفال التي تضم 22 حضانة ووحدة التشخيص عن بُعد وغرفة تحضير التغذية العلاجية، ومركز الأبحاث الإكلينيكية .

واستمع المحافظ إلى شرح حول طبيعة الخدمات المقدمة وآليات العمل مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى وتوفير كافة سبل الدعم لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.

واستجاب المحافظ لإحدى الحالات الحرجة بقسم الاستقبال والطوارئ والتي كانت في حاجة إلى توفير رعاية مركزة، حيث تم على الفور نقلها لتلقي الرعاية اللازمة بـمستشفى الوراق وحرص المحافظ على طمأنة أسرة المريض بشأن حالته وتلقيه الرعاية الطبية المطلوبة.

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان من المرضى على مدى تلقيهم للخدمات الطبية والرعاية اللازمة داخل الأقسام المختلفة،والتأكد من توافر الأدوية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة موجهًا بسرعة تلبية أي احتياجات أو مطالب لتحسين جودة الرعاية الصحية.

كما استمع المحافظ إلى عددٍ من مطالب أهالي المرضى موجّهًا بسرعة فحصها ودراستها والعمل على تلبيتها وتذليل أي عقبات قد تواجههم في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة، بما يضمن تقديم رعاية طبية لائقة وآمنة للجميع.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير القطاع الصحي بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، لتقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة تليق بأهالي الجيزة، وتواكب توجهات الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أن البنك التجميعي تم تجهيزه وفق أحدث المعايير الفنية المعتمدة مع تدريب الأطقم الطبية والفنية على أفضل أساليب التشغيل بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في العمل.

وأوضح أن البنك يقدم خدمات متكاملة للمتبرعين تشمل إجراء التحاليل اللازمة بالمجان وتسليم النتائج المعتمدة لهم بما يعزز ثقافة التبرع الطوعي المنتظم، ويسهم في توفير مخزون آمن من الدم ومشتقاته لتلبية احتياجات المستشفيات، خاصة في الحالات الحرجة والطوارئ.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

