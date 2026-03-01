أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



اعتبارا من 1 مارس، ستلتزم منصات المراسلة التي تعتمد على أرقام الهواتف لتسجيل الدخول، مثل واتساب وتيليجرام وغيرها، بتطبيق شرطا جديدا لربط الحساب بشريحة الاتصال SIM-binding، وذلك امتثالا لتعليمات وزارة الاتصالات الهندية (DoT).

وحش الكامير والأداء.. هاتف Xiaomi 17 يقتحم الأسواق العالمية



أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن إطلاق هاتف Xiaomi 17 في الأسواق العالمية خلال مشاركتها في معرض MWC 2026 بمدينة برشلونة، بعد أن كان قد طرح سابقا في السوق الصينية.



يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts



بدأت منصة يوتيوب باختبار ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدمي Shorts، تهدف إلى منح المبدعين طرقا مبتكرة لإعادة ابتكار مقاطع الفيديو القصيرة، مع ميزتين رئيسيتين تحت التجربة حاليا.

إخفاقات واضحة.. أسوأ 5 هواتف آيفون في تاريخ آبلعلى الرغم من شركة آبل Apple، نجحت لسنوات في ترسيخ مكانة هواتف آيفون كأحد أبرز معايير النجاح في سوق الهواتف الذكية، فإن تقارير سابقة أفادت بأن الشركة تدرس إيقاف إنتاج هاتفها الاقتصادي iPhone 16e نتيجة ضعف الطلب وعدم تحقيق المبيعات المتوقعة.



بذكاء Gemini الخارق.. جوجل تصلح أبرز مشاكل تطبيق الترجمة



أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق الترجمة Google Translate يهدف إلى تحسين التعامل مع الجوانب المعقدة في اللغة، مثل التعابير الاصطلاحية والعبارات العامية والتراكيب التي يصعب ترجمتها حرفيا.

4 مزايا تقدمها "شاشة الخصوصية" في هاتف Galaxy S26 Ultra



استعرضت شركة سامسونج Samsung، ميزة شاشة الخصوصية Privacy Display الجديدة خلال حدثها السنوي Unpacked، الذي كشفت فيه عن سلسلة Galaxy S26، وفي مقدمتها هاتف Galaxy S26 Ultra.

قدمت منصة واتساب WhatsApp، ميزة قفل الدردشة Chat Lock لأجهزة آيفون وللهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد ، سواء الفاخرة أو الاقتصادية، بهدف تعزيز خصوصية المحادثات.