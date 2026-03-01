قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

إخفاقات واضحة.. أسوأ 5 هواتف آيفون في تاريخ آبل

هواتف آيفون 15
شيماء عبد المنعم

على الرغم من شركة آبل Apple، نجحت لسنوات في ترسيخ مكانة هواتف آيفون كأحد أبرز معايير النجاح في سوق الهواتف الذكية، فإن تقارير سابقة أفادت بأن الشركة تدرس إيقاف إنتاج هاتفها الاقتصادي iPhone 16e نتيجة ضعف الطلب وعدم تحقيق المبيعات المتوقعة.

لكن في المقابل، تشير تسريبات حديثة إلى احتمال عودة هذه الفئة من هواتف آيفون بإصدار جديد يحمل اسم iPhone 17e، مع توقعات بالكشف عنه في ربيع عام 2026، ما قد يعكس توجها لإعادة تقديم السلسلة بصيغة مختلفة بدلا من إلغائها نهائيا.

ورغم أن بعض المستخدمين يصنفون هذا الهاتف الاقتصادي ضمن أضعف إصدارات الآيفون، فإن تاريخ آبل يضم بعض الإصدارات التي تحولت إلى إخفاقات ملحوظة فيما يلي خمسة من أسوأ هواتف الآيفون في التاريخ، ولماذا استحقت هذا التصنيف:

أسوأ 5 هواتف آيفون في تاريخ آبل

1. آيفون 4 : أنت تمسكه بطريقة خاطئة:

كشف الرئيس السابق لشركة آبل ستيف جوبز عن هاتف آيفون 4 خلال مؤتمر المطورين العالمي لعام 2010، وجاء بتصميم جديد كليا مع إطار مسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ، مبتعدا عن الحواف المنحنية للإصدارات السابقة.

لكن المشكلة الشهيرة التي عررفت باسم “AntennaGate” طغت على مميزاته، فقد وضعت آبل هوائي الاتصال داخل الإطار المعدني الخارجي، ما كان يؤدي إلى ضعف الإشارة عند إمساك الهاتف بطريقة طبيعية تغطي جزءا من الهوائي. 

أثار هذا الأمر جدلا واسعا، واضطر جوبز للرد قائلا للمستخدمين: “أنتم تمسكونه بطريقة خاطئة”، وهو تصريح لم يلق استحسانا، وفي النهاية، اعترفت آبل بوجود خلل تصميمي ووفرت أغطية مجانية للتخفيف من المشكلة.

ورغم تقديمه شاشة Retina وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل، ظل هذا الجدل وصمة بارزة في تاريخه.

آيفون 4

2. آيفون 5c : تصميم بلاستيك:

أطلق هذا الهاتف إلى جانب iPhone 5S كخيار “اقتصادي”، مع هيكل بلاستيكي ملون بألوان زاهية لجذب شريحة أوسع من المستخدمين، وصفته آبل بأنه “بلاستيكي بلا اعتذار”، لكن بسعر 549 دولارا، كان أقل بـ100 دولار فقط من 5S، الذي قدم هيكلا أفخم، ومستشعر بصمة Touch ID، وسعة تخزين أكبر، وأداء أفضل. 

بدا آيفون 5c أقل جودة، كما أن أغطية الحماية ذات الثقوب الملونة زادت من الانتقادات، لم يحقق الهاتف النجاح المتوقع، وأصبح مثالا على سوء التقدير التسويقي.

آيفون 5c

3. آيفون 6 وiPhone 6 Plus : هاتف ينحني:

مثل هذا الجيل تحولا جديدا بتصميم أنحف وحواف منحنية، لكن سعي آبل للنحافة أدى إلى أزمة “BendGate”، إذ تبين أن الهيكل المصنوع من ألومنيوم سلسلة 6000 يمكن أن ينحني عند وضع الهاتف في الجيب أثناء الجلوس.

وقد أشارت التقارير إلى أن الهاتف كان أكثر عرضة للانحناء مقارنة بسابقه iPhone 5sـ ورغم أن المشكلة لم تؤثر على جميع الأجهزة، فإن الجدل كان واسعا.

لاحقا، جاء iPhone 6s بتحسينات كبيرة، أبرزها رفع دقة الكاميرا الخلفية إلى 12 ميجابكسل والأمامية إلى 5 ميجابكسل، وإضافة ميزة 3D Touch، ما جعل إصدار 6 يبدو أقل إبهارا بمرور الوقت.

آيفون 6

4. آيفون SE (الجيل الثالث) : لم يعد صفقة رابحة:

عندما أعادت آبل إطلاق آيفون SE (الجيل الثالث) بسعر 399 دولارا، كان خيارا اقتصاديا جذابا، إذ جمع بين هيكل iPhone 8 ومعالج حديث.

لكن إصدار 2022 احتفظ بالتصميم القديم نفسه، مع معالج أقوى ودعم 5G، مقابل سعر ارتفع إلى 429 دولارا، ورغم أن الزيادة 30 دولارا فقط، فإن الهاتف لم يعد يبدو خيارا اقتصاديا مقنعا، خاصة مع توفر بدائل أحدث بتصاميم عصرية.

آيفون SE لعام 2022

5. iPhone 14 Plus : تصميم كبير بلا مبرر؟

مع إطلاق سلسلة iPhone 14، تخلت آبل عن إصدار mini الصغير، وقدمت بدلا منه نسخة Plus بشاشة 6.7 بوصة، المشكلة أن الهاتف يشبه إلى حد كبير الإصدار الأساسي، لكنه أكبر حجما وأغلى سعرا.

فهو يستخدم معالج الجيل السابق، ولا يحتوي على عدسة تقريب أو شاشة ProMotion، ويظل أقل من نسخ Pro من حيث المواصفات، لذلك بدا وجوده في التشكيلة غريبا، خاصة لمن يبحثون عن قيمة مقابل السعر.

iPhone 14 Plus
