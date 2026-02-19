ميزة خفية في آيفون قد لا تتمنى استخدامها.. لكنها قد تنقذك عند الضرورة

يستخدم ملايين الأشخاص هواتف آيفون يوميا لإرسال الرسائل، والتقاط الصور، وإجراء المدفوعات، والتنقل، وإدارة الأعمال. لكن بعيدا عن الميزات المعروفة، يتضمن الجهاز وضعا أمنيا متقدما لا يسلط عليه الضوء كثيرا، لأنه مصمم لظروف نادرة وحساسة عندما تكون المخاطر الرقمية في أعلى مستوياتها.

هذه الميزة لم تعلن عنها آبل في مؤتمرات إطلاق منتجاتها الجديدة، فهي تعد إجراء وقائي مخصص للحالات الاستثنائية التي تتطلب أقصى درجات الحماية، خصوصا للأشخاص المعرضين لتهديدات إلكترونية متطورة.

وضع الإغلاق.. حماية مخصصة لفئات عالية المخاطر

ضمن إعدادات آيفون، توفر آبل ميزة تعرف باسم “وضع الإغلاق” Lockdown Mode، وهي طبقة أمان إضافية موجهة لعدد محدود من المستخدمين الذين قد يكونون أهدافا مباشرة لهجمات إلكترونية متقدمة.

وبحسب الشركة، فإن هذا الوضع مخصص للأفراد الذين قد يتعرضون لتهديدات رقمية معقدة بسبب طبيعة عملهم أو مواقعهم والذين يتعاملون مع معلومات حساسة.

يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية وبرامج التجسس المتطورة، حيث توفر آبل خيارا إضافيا لتعزيز حماية هذه الفئات.

Lockdown Mode

كيف يعمل الوضع؟

عند تفعيل “وضع الإغلاق” عبر الإعدادات، تتغير طريقة عمل بعض التطبيقات والميزات لتقليل نقاط الضعف المحتملة، ومن أبرز التعديلات:

- حظر معظم مرفقات الرسائل

- تقييد مكالمات FaceTime على جهات الاتصال الحديثة فقط

- تعطيل ميزات مثل SharePlay والصور الحية وGame Center

- منع الاتصال بشبكات Wi-Fi غير الآمنة

- احتمال تأثر تحميل بعض المواقع الإلكترونية

لا يستهدف هذا الوضع عمليات الاحتيال التقليدية، بل صمم لمواجهة هجمات متطورة للغاية، بما في ذلك الهجمات التي لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم، والمعروفة باسم “Zero-Click Exploits”، إضافة إلى برامج التجسس المتقدمة.

أمان أعلى مقابل قيود أكبر

رغم أن القيود المصاحبة لتفعيل هذا الوضع قد تؤثر على تجربة الاستخدام اليومية، فإنها تمثل خيارا ضروريا لأولئك الذين يواجهون مخاطر رقمية مرتفعة.

ومع تحول الهواتف الذكية إلى مخزن شامل للبيانات الشخصية والمهنية، بما في ذلك الوثائق الرسمية والبيانات الحساسة، باتت الحماية الرقمية عنصرا أساسيا لا غنى عنه.

في النهاية، قد لا يحتاج معظم المستخدمين إلى تفعيل “وضع الإغلاق” مطلقا، لكن وجوده يعكس توجها واضحا نحو تعزيز الأمن السيبراني، وتوفير أدوات حماية متقدمة لمن هم في دائرة الاستهداف الرقمي.