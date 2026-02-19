رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع صانعتي محتوى القي القبض عليهما بسبب نشرهما مقاطع فيديو رقص خادش للحياء.

وطلبت تحريات مباحث الآداب حول الواقعة وفحص مقاطع فيديو الخاصة بالمتهمتين، كما قررت ارسال هواتفهما المحمولة للجهات الفنية لتفريغها وبيان محتواها.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتَي محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، والتي كشف فحصها احتوائها على دلائل تثبت نشاطهما المخالف للقانون.

اعترفت المتهمتان بما أسفرت عنه التحريات، بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات.