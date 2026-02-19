قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقنوات الناقلة
تحقيق أممي: أفعال الدعم السريع في الفاشر تشير إلى علامات إبادة جماعية
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر

المتهمتان
المتهمتان
ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع صانعتي محتوى القي القبض عليهما بسبب نشرهما مقاطع فيديو رقص خادش للحياء.

وطلبت تحريات مباحث الآداب حول الواقعة وفحص مقاطع فيديو الخاصة بالمتهمتين، كما قررت ارسال هواتفهما المحمولة للجهات الفنية لتفريغها وبيان محتواها.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتَي محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، والتي كشف فحصها احتوائها على دلائل تثبت نشاطهما المخالف للقانون.

اعترفت المتهمتان بما أسفرت عنه التحريات، بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات.

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

احمد السقا

أحمد السقا يهنئ جمهوره بشهر رمضان.. ماذا قال؟

عبلة كامل

وفاء عامر بعد عودة ظهور عبلة كامل: رجعتي وراجِع معاكي النور والبهجة

عبلة كامل

تاريخ وحكايات وقبول رباني.. الغندور يعلق على ظهور عبلة كامل

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

