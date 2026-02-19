قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الهندي يعلن إطلاق رؤية بلاده لمجال الذكاء الاصطناعي
ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
نجوم دولة التلاوة يحيون أولى ليالي رمضان بالمساجد الكبرى .. صور

أحد نجوم دولة التلاوة يؤم المصلين
أحد نجوم دولة التلاوة يؤم المصلين
عبد الرحمن محمد

أحيت وزارة الأوقاف، من خلال نجوم برنامج «دولة التلاوة»، صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، وسط حضور كثيف من المصلين الذين امتلأت بهم أروقة المساجد وساحاتها، في أجواء تجلت فيها روح الشهر الكريم ونفحاته المباركة.

فقد أمَّ القارئ بلال أشرف المصلين بمسجد الإمام الحسين، فيما أحيا القارئ محمد الدالي صلاة التراويح بمسجد السيدة نفيسة، وأمَّ القارئ محمد ماهر المصلين بمسجد السيدة زينب، حيث ارتفعت آيات الذكر الحكيم تتردد في جنبات المساجد العامرة، فتخشع لها القلوب وتدمع لها العيون.

كما تولّى القارئ محمد وفيق إمامة المصلين بمسجد عمرو بن العاص، وأحيا القارئ محمود السيد صلاة التراويح بمسجد مصر الكبير، فيما أمَّ القارئ أبو بكر سيد المصلين بمسجد العزيز الحكيم، في ليالٍ ازدانت بتلاوات ندية جمعت بين جمال الأداء ودقة الأحكام وروحانية المعنى.

وقد عكست هذه الليلة المباركة ثمرة الجهد المبذول في إعداد ورعاية الأصوات القرآنية الواعدة ضمن برنامج «دولة التلاوة»، حيث بدا التأثر واضحًا على وجوه المصلين وهم يتابعون التلاوات بخشوع وإنصات، في صورة تجسد مكانة القرآن الكريم في وجدان الأمة، وتؤكد استمرار إشعاع مدرسة التلاوة المصرية العريقة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن تمكين نجوم «دولة التلاوة» من إحياء الشعائر في المساجد الكبرى يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في الشهر الفضيل، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وصناعة جيل يحمل القرآن تلاوةً وتخلُّقًا ومنهجًا، بما يعزز الدور الدعوي للمسجد، ويُرسّخ حضوره التربوي والإيماني في المجتمع.

دولة التلاوة نجوم «دولة التلاوة» المساجد الكبرى الأوقاف صلاة التراويح

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

