نجوم دولة التلاوة يحيون أولى ليالي رمضان بالمساجد الكبرى .. صور

أحيت وزارة الأوقاف، من خلال نجوم برنامج «دولة التلاوة»، صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، وسط حضور كثيف من المصلين الذين امتلأت بهم أروقة المساجد وساحاتها، في أجواء تجلت فيها روح الشهر الكريم ونفحاته المباركة.

فقد أمَّ القارئ بلال أشرف المصلين بمسجد الإمام الحسين، فيما أحيا القارئ محمد الدالي صلاة التراويح بمسجد السيدة نفيسة، وأمَّ القارئ محمد ماهر المصلين بمسجد السيدة زينب، حيث ارتفعت آيات الذكر الحكيم تتردد في جنبات المساجد العامرة، فتخشع لها القلوب وتدمع لها العيون.

كما تولّى القارئ محمد وفيق إمامة المصلين بمسجد عمرو بن العاص، وأحيا القارئ محمود السيد صلاة التراويح بمسجد مصر الكبير، فيما أمَّ القارئ أبو بكر سيد المصلين بمسجد العزيز الحكيم، في ليالٍ ازدانت بتلاوات ندية جمعت بين جمال الأداء ودقة الأحكام وروحانية المعنى.

وقد عكست هذه الليلة المباركة ثمرة الجهد المبذول في إعداد ورعاية الأصوات القرآنية الواعدة ضمن برنامج «دولة التلاوة»، حيث بدا التأثر واضحًا على وجوه المصلين وهم يتابعون التلاوات بخشوع وإنصات، في صورة تجسد مكانة القرآن الكريم في وجدان الأمة، وتؤكد استمرار إشعاع مدرسة التلاوة المصرية العريقة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن تمكين نجوم «دولة التلاوة» من إحياء الشعائر في المساجد الكبرى يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في الشهر الفضيل، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وصناعة جيل يحمل القرآن تلاوةً وتخلُّقًا ومنهجًا، بما يعزز الدور الدعوي للمسجد، ويُرسّخ حضوره التربوي والإيماني في المجتمع.