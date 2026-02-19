قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تطوير المحميات والطاقة الشمسية ركيزة أساسية للتحول الأخضر

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار متوسط الأجل حتى 2029/2030، وذلك في ضوء محددات إطار الموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ويخدم برنامج الحكومة الجديد، مع الالتزام الكامل بمبادئ ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي.


وأكدت د. منال عوض أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على التخطيط الاستباقي وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة في بناء نظام بيئي متكامل ومستدام.

May be an image of one or more people
وخلال الاجتماع استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرض تفصيلى حول الخطة  الاستثمارية ، والتى ترتكز على حزمة من المشروعات الاستراتيجية في مقدمتها مواجهة تحديات تغير المناخ، والحد من التلوث عبر تحسين نوعية الهواء والمياه، إلى جانب تنمية واستدامة الموارد الطبيعية من خلال حماية الطبيعة وتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية ، كما تتضمن الخطة التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة، والبرامج البيئية الداعمة لتحسين البيئة الصناعية، ورفع كفاءة الالتزام البيئي للمنشآت، بالإضافة إلى  التوسع في مشروعات التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الهواء، وخفض آثار التغيرات المناخية، وتعزيز البعد الجمالي والحضاري بالمحافظات. وأيضاً تطوير منظومة إدارة المخلفات بما يعزز كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من الانبعاثات ، كما تم استعراض مقارنة إجمالي مصادر التمويل المعتمدة بخطة العام المالي 2025/2026، ومقترح موازنة 2026/2027 ، واستعراض الخطة الاستثمارية الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتي تتضمن المنح المرتبطة بالبرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة .

طرح مشروعات جديدة تتواكب مع تنفيذ المبادرات الرئاسية

وقد وجهت د. منال عوض بضرورة طرح مشروعات جديدة تتواكب مع تنفيذ المبادرات الرئاسية، بما يخلق أهدافًا ومحاور عمل جديدة للوزارة خلال المرحلة القادمة، مؤكدة على أهمية تنظيم بنود الموازنة وإعادة توجيه أوجه الصرف نحو مشروعات حقيقية تحقق إنجازات واضحة، وتحافظ على البيئة، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، مع التأكيد على أن تكون المشروعات المقترحة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بأهداف الوزارة في المرحلة المقبلة، وقابلة للقياس والتنفيذ الفعلي، وتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز مسار التحول الأخضر ويحافظ على الموارد الطبيعية ويرفع كفاءة أصول الوزارة.


وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تحديد أولويات دقيقة للصرف، في مقدمتها تطوير الخدمات الأساسية بالمحميات الطبيعية ، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء المحطات الكهربائية داخل المحميات ،وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة لرفع كفاءة إدارة تلك المواقع الحيوية.


كما وجهت الدكتورة منال عوض  بسرعة الانتهاء من صرف بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، مع ضرورة الوصول إلى نسبة تنفيذ 100% خلال شهر مايو، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، على أن يتم عرض تقارير شهرية تفصيلية تتضمن معدلات الصرف ونسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء من كل مشروع ، مؤكدة على أهمية زيادة الموارد المخصصة بالخطة الاستثمارية الجديدة، شريطة أن توجه إلى مشروعات حقيقية تخدم توجهات الوزارة المستقبلية وتحقق قيمة مضافة واضحة للقطاع البيئي.


وفي سياق متصل، وجهت الوزيرة بتخصيص موازنة أكبر لقطاع تغير المناخ، نظرًا لأهميته الحيوية وما يتطلبه من مشروعات كبرى للتكيف مع آثار التغيرات المناخية على مستوى الجمهورية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر البيئية وتحقيق التزاماتها الدولية في هذا الملف.كما وجهت بتطوير منطقة البلوهول ورفع كفاءتها ،وتطوير معامل الفروع بواقع معملين خلال العام الحالي.


كما أولت الوزيرة اهتمامًا خاصًا بمحور بناء القدرات، حيث وجهت بوضع خطة تدريبية متكاملة على أعلى مستوى، تتضمن برامج متخصصة في القضايا والموضوعات البيئية الحديثة، وإعادة تأهيل المركز التدريبي للوزارة بالمركز الثقافى البيئى التعليمى " بيت القاهرة"  وتحويله إلى مركز تدريب متخصص متميز ، مع إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية ، وايضا العمل على تخصيص قاعة اجتماعات كبرى بالوزارة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.


كما شددت د. منال عوض على إعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية بما يتوافق مع أهداف الوزارة خلال الفترة القادمة، وتنويع مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص ، كما وجهت بإمكانية الاستعانة باستشاريين متخصصين لوضع أولويات مشروعات تطوير المحميات الطبيعية وإدراجها ضمن الخطة،  مع التأكيد على ضرورة إعداد برنامج تدريبي متخصص للعاملين بالقطاع البيئي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة مرتبط بالخطة الاستثمارية، لضمان حسن التنفيذ وكفاءة الإدارة.


واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بالانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية في صورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لمناقشتها مع وزارة التخطيط، بما يضمن اعتمادها وفق رؤية واضحة ومتكاملة. مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب انضباطًا ماليًا، وتخطيطًا علميًا، وتنفيذًا دقيقًا، بما يرسخ دعائم الاستدامة البيئية ويعزز قدرة الدولة على تحقيق تنمية متوازنة تحافظ على حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ونظيفة.

الدكتورة منال عوض التنمية المحلية والبيئة الموازنة العامة للدولة أهداف التنمية المستدامة كفاءة الأداء الحكومي كفاءة الإنفاق الاستثماري

