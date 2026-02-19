مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إنه للعام الثالث على التوالي، تحتفل العائلات في غزة بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة، مكتظة في الخيام وبين الأنقاض، معتمدة على المساعدات للبقاء على قيد الحياة"، وفقا لبيان نشرته وكالة "الأونروا".

وأكد لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، أن الأونروا تواصل دعمها للاجئين الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت "أونروا" أن الفرق التابعة لها تواصل عملها مع النازحين بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإغاثية من خلال شبكة فريدة وانتشار ميداني واسع، مؤكدة أن حجم الاحتياجات فى قطاع غزة يفوق ما يسمح لها به حاليا، مشددة على ضرورة رفع القيود على إدخال المساعدات.

وكان المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، قد أكد فى وقت سابق، أن إسرائيل تدرك جيدا أن استبعاد الوكالة، لا سيما من عمليات توزيع المواد الغذائية والإغاثية، سيؤدي إلى شلل حقيقي في العمل الإنساني داخل قطاع غزة.