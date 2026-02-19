المركزي الفلبيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة السادسة على التوالي

خفض البنك المركزي الفلبيني اليوم /الخميس/ سعر الفائدة الرئيسي للمرة السادسة على التوالي لدعم النمو.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن البنك خفض سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.25% بعد تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات تقريبا، حيث نما بنسبة 3% في الربع الرابع من عام 2025.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي، إيلي ريمولونا، إن البنك سيواصل دعم النمو في حدود ما يسمح به التضخم.

وتوقع البنك المركزي أن يتعافى النمو ليصل إلى 4.6% هذا العام في مقابل 4.4% العام الماضي، وأن يتسارع أكثر ليصل إلى 5.9% في عام 2027.