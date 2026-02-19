قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

درة : «ميادة» تحب زوجها علي كلاي حبًا مؤذيًا

درة
درة
البهى عمرو

أكدت الفنانة درة مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 بعملين، الأول مسلسل «على كلاي»، والثاني «إثبات نسب»، معربة عن سعادتها بالتفاعل الكبير حول دورها وظهورها بشخصية شعبية في «على كلاي». 

وأوضحت أنها قدمت من قبل أدوارًا قريبة من هذا اللون، لكنها ليست مشابهة تمامًا لما تقدمه حاليًا.

وأضافت أن شخصية «ميادة» في مسلسل «على كلاي» تختلف تمامًا عن شخصية «رمانة» التي قدمتها في مسلسل «ميزان الخير» أمام مصطفى شعبان، كما أنها مختلفة أيضًا عن دورها في «سجن النساء»، مؤكدة: «كل أدواري الشعبية مختلفة عن بعضها».

وتحدثت درة عن شخصية «ميادة»، مشيرة إلى أنها تحب زوجها حبًا مؤذيًا، لكن الشخصية ستنال إعجاب الجمهور منذ الحلقة الأولى، وأنها تحرص على مذاكرة الدور جيدًا حتى تظهر بصورة مميزة.

كما لفتت إلى أنها تحب مشاهدة نفسها على الشاشة، وتميل إلى الأدوار القريبة من الناس، معربة عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي، ومؤكدة التزامها بتعليمات المخرج خلال التصوير.

الفنانة درة درة رمضان 2026 دراما رمضان على كلاي

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لافروف

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

ازالة تعدي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

انارة

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

