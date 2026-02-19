العوضي يطرح السؤال الأول من مسابقة "علي كلاي"

طرح الفنان أحمد العوضي المسابقة الرمضانية المعتادة لـ مسلسله الرمضاني هذا العام "علي كلاي"

علي كلاي

وكتب العوضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سؤال الحلقه الاولي لكل اخواتي

٢٠ فايز كل فايز ١٥ الف جنيه من النهارده لحد بكره الساعه ١٠ بليل

١- علي كلاي كان لابس بدله لونها ايه في اجتماع الصينين

٢ - علي كلاي انقذ مين في اخر الحلقه

شارك السؤال مع اخواتك ".

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "علي كلاي" أحداثًا إنسانية مؤثرة، تصدّرها مشهد جمع بين أحمد العوضي وزوجته ميادة الدنريري، كشف عن أزمة إنجاب يواجهها الثنائي في صمت.

وخلال الأحداث، يطلب العوضي من زوجته عدم إخبار أي فرد من العائلة بقرار اللجوء إلى الحقن المجهري، مؤكدًا لها: «مش عايز حد من الأسرة يعرف بالموضوع… لازم تحفظي سرّنا ومش تقولي لحد»، في مشهد اتسم بالمشاعر الصادقة والقلق من نظرة المجتمع وتدخلات المقربين.

وتتطور الدراما عندما يعترف لزوجته بأنه هو السبب في مشكلة الإنجاب، رغم أن الحقيقة تشير إلى أن الأمر مشترك بينهما، في محاولة لحمايتها من الشعور بالذنب أو الضغط النفسي. ويظهر العوضي في لحظة مؤثرة وهو يدعو الله قائلًا: «يارب عايز أبقى أب… وعايز ولاد يشيلوا اسمي ويبقوا سند ليا».

الحلقة الأولى وضعت الأساس لصراع نفسي وعائلي كبير، يمزج بين الطموح الشخصي والضغوط الاجتماعية، ممهدة الطريق لأحداث أكثر تصاعدًا في الحلقات المقبلة من العمل.