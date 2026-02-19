قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السلطات الأمريكية تصدر قرارًا بتوسيع صلاحيات إدارة الهجرة والجمارك

أفادت وكالة “رويترز” بأن السلطات الأمريكية أصدرت قرارا بتوسيع صلاحيات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE لاحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على البطاقة الخضراء.

وفي وقت سابق ، دعت منظمات الحريات المدنية وحقوق المهاجرين، إلى مسيرات حاشدة في جميع أنحاء أمريكا  احتجاجًا على مقتل ناشطة برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيسوتا، في الوقت الذي فتحت فيه سلطات الولاية تحقيقًا خاصًا بها في الحادث.


وأفاد منظمو الاحتجاجات ، أنه تم التخطيط لأكثر من ألف فعالية في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء عمليات الانتشار واسعة النطاق لعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركزت في معظمها في المدن التي يحكمها سياسيون ديمقراطيون.


وقد أصبحت مدينة مينيابوليس بؤرة توتر رئيسية لحملات الترحيل العسكرية التي شنها الرئيس الجمهوري يوم الأربعاء، عندما أطلق ضابط من إدارة الهجرة والجمارك النار على رينيه جود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 37 عامًا، وأرداها قتيلة أثناء قيادتها سيارتها في أحد الشوارع السكنية.


كما اندلع العنف بعد وقت قصير من إرسال نحو ألفي ضابط فيدرالي إلى مينيابوليس، فيما وصفته وزارة الأمن الداخلي، وهي الوكالة الأم لإدارة الهجرة والجمارك، بأنه "أكبر عملية لوزارة الأمن الداخلي على الإطلاق".

أدان حاكم ولاية مينيسوتا، الديمقراطي تيم والز، هذا الانتشار ووصفه بأنه مثال "متهور" على "الحكم عبر برامج تلفزيون الواقع".

في ذلك الوقت، كانت جود تشارك في إحدى "دوريات الأحياء" العديدة التي تتعقب وتراقب وتسجل أنشطة إدارة الهجرة والجمارك، وفقًا لعائلتها ونشطاء محليين.


وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولون آخرون في إدارة ترامب إن جود كانت "تعرقل" و"تلاحق" عملاء إدارة الهجرة والجمارك طوال اليوم، وأن الضابط أطلق النار دفاعًا عن النفس عندما حاولت صدمه بسيارتها في "عمل إرهابي داخلي".

وأشار عمدة مينيابوليس، الديمقراطي جاكوب فراي، إلى مقطع فيديو التقطه أحد المارة قال إنه يناقض تمامًا "الرواية المغلوطة" للحكومة الفيدرالية.

قال المدافعون عن الحريات المدنية إن الفيديو أظهر أن العملاء الفيدراليين يفتقرون إلى أي مبرر لاستخدام القوة المميتة.

التوترات بين الولايات والحكومة الفيدرالية

وسط تضارب الروايات حول حادثة إطلاق النار، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في مينيسوتا ومقاطعة هينيبين، يوم الجمعة، عن فتح تحقيق جنائي منفصل في الحادثة، بمعزل عن التحقيق الفيدرالي الذي يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي.

