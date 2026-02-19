قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
محافظات

رئيس جامعة بنها الأهلية يشارك في ورشة عمل حول انضمام مصر للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية

إبراهيم الهواري

شارك الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد مصطفي مدير برامج كلية علوم الطاقة في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بعنوان “Building Bridges: The Roadmap for Egypt’s Associate Membership to CERN”، في إطار الاستعدادات لانضمام جمهورية مصر العربية إلى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).


شهدت الورشة حضور الدكتورة چينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، وبروفيسور مارتن جاستل، مستشار CERN لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والبحثية والخبراء المتخصصين.
 

وتناولت الفعاليات سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي، واستعراض الفرص المتاحة أمام الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية للاستفادة من برامج CERN في مجالات فيزياء الجسيمات، الهندسة، علوم الحاسب، والتكنولوجيا المتقدمة. كما تم مناقشة آليات بناء القدرات الوطنية، وتمكين الباحثين المصريين من المشاركة في التجارب الدولية الكبرى ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
 

وأكد رئيس جامعة بنها الأهلية أن مشاركة الجامعة في هذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها على الانفتاح على كبرى المؤسسات البحثية الدولية، وتعزيز التعاون العلمي بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمي، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع القدرة التنافسية للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.
 

وأشار إلى أن الانضمام لمنظمة CERN يمثل فرصة استراتيجية لدعم الباحثين المصريين، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في المشروعات البحثية الكبرى، خاصة في مجالات فيزياء الجسيمات، والهندسة الميكانيكية والكهربائية، والحوسبة فائقة الأداء، بما يعزز مكانة مصر في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.
واختتمت الورشة باجتماع لمناقشة خارطة الطريق وآليات التنفيذ المقترحة، ضمن جهود التنسيق المؤسسي لتعظيم الاستفادة العلمية والتكنولوجية والصناعية من العضوية المنتسبة لمصر في CERN.

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

الحكم على زوجين بريطانيين بالسجن 10 سنوات في إيران بتهمة التجسس

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

