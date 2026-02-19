رئيس جامعة بنها الأهلية يشارك في ورشة عمل حول انضمام مصر للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية

شارك الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد مصطفي مدير برامج كلية علوم الطاقة في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بعنوان “Building Bridges: The Roadmap for Egypt’s Associate Membership to CERN”، في إطار الاستعدادات لانضمام جمهورية مصر العربية إلى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).



شهدت الورشة حضور الدكتورة چينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، وبروفيسور مارتن جاستل، مستشار CERN لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والبحثية والخبراء المتخصصين.



وتناولت الفعاليات سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي، واستعراض الفرص المتاحة أمام الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية للاستفادة من برامج CERN في مجالات فيزياء الجسيمات، الهندسة، علوم الحاسب، والتكنولوجيا المتقدمة. كما تم مناقشة آليات بناء القدرات الوطنية، وتمكين الباحثين المصريين من المشاركة في التجارب الدولية الكبرى ونقل التكنولوجيا المتقدمة.



وأكد رئيس جامعة بنها الأهلية أن مشاركة الجامعة في هذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها على الانفتاح على كبرى المؤسسات البحثية الدولية، وتعزيز التعاون العلمي بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمي، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع القدرة التنافسية للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.



وأشار إلى أن الانضمام لمنظمة CERN يمثل فرصة استراتيجية لدعم الباحثين المصريين، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في المشروعات البحثية الكبرى، خاصة في مجالات فيزياء الجسيمات، والهندسة الميكانيكية والكهربائية، والحوسبة فائقة الأداء، بما يعزز مكانة مصر في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.

واختتمت الورشة باجتماع لمناقشة خارطة الطريق وآليات التنفيذ المقترحة، ضمن جهود التنسيق المؤسسي لتعظيم الاستفادة العلمية والتكنولوجية والصناعية من العضوية المنتسبة لمصر في CERN.