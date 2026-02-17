محافظ القليوبية يُجري جولة مفاجئة صباحية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والانضباط الإداري.. صور

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة سير أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والمحاور الرئيسية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.



وشملت الجولة عددًا من المحاور الحيوية، منها محور العصار، وشارع 15 مايو، وشارع 135، حيث تابع المحافظ مستوى النظافة وانتظام أعمال الجمع والنقل ميدانيًا.

منظومة النظافة

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ وجود تقصير في مستوى الأداء من جانب شركة نهضة مصر المسؤولة عن أعمال النظافة، موجّهًا رئيس الحي بإعداد تقرير شامل ومفصل عن أداء الشركة ومستوى الخدمة المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

كما تفقد المحافظ مبنى حي شرق شبرا الخيمة، وراجع بنفسه دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من انتظام العاملين والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا أن الانضباط الإداري يمثل حجر الأساس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ القليوبية على أن الجولات المفاجئة ستستمر بكافة القطاعات، سواء الخدمية أو الإدارية، لتحقيق الانضباط ومحاسبة المقصرين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء داخل الجهاز التنفيذي.