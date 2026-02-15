قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بسبب أفعال غير أخلاقية.. نقل عامل إحدى المدارس بالخصوص

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

قالت عزة فتحي، مديرة إدارة الخصوص بمحافظة القليوبية، إن الفيديو المتداول لعامل داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص يظهر ارتكابه أعمالًا غير أخلاقية ليلًا داخل مدرسة، موضحة أن الواقعة حدثت خلال أيام امتحانات الإعدادية، وكانت المدرسة متسلمة لجنة.

وأشارت إلى أنه على الفور تم إعداد مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وتم نقل العامل من المدرسة للإدارة مؤقتًا لحين نقله خارج الإدارة كلها، وذلك ضمن الإجراءات العاجلة لضمان قدسية الحرم المدرسي وعدم تكرار مثل هذه التصرفات.

 وقد أوصت اللجنة بوقف العامل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع نقله خارج الإدارة التعليمية، وإحالة ملف الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

تداول مقطع فيديو 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو يُظهر أحد العاملين بالمدرسة وهو يصطحب سيدة إلى داخل الحرم التعليمي ليلًا، وقيامهما بتصرفات تخالف القيم الأخلاقية، في مشهد اعتبره متابعون انتهاكًا واضحًا لحرمة المنشآت التعليمية ورسالتها التربوية.

ووفقًا لما تضمنه الفيديو المتداول، فوجئ العامل بدخول عدد من الطلاب إلى المدرسة في توقيت غير متوقع، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك، ودفعه إلى محاولة إخراج السيدة سريعًا من المكان، وهو ما أثار حالة غضب واستياء واسعة بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن مديرية التعليم فتحت تحقيقًا إداريًا عاجلًا بشأن واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعلق بظهور أفعال غير لائقة داخل إحدى المدارس بمدينة الخصوص خلال ساعات الليل، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي سلوك يسيء إلى المنظومة التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن التحقيقات جارية بشكل موسع، وسيتم عرض نتائج الفحص المبدئي فور الانتهاء منه، تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مؤكدًا أن العقوبات حال ثبوت المخالفات قد تصل إلى الفصل النهائي، فضلًا عن المساءلة الجنائية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أن المديرية اتخذت إجراءات فورية لتأمين المدرسة محل الواقعة، مع مراجعة شاملة لمنظومة الأمن والانضباط داخلها، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب والعاملين.

