تعليم القليوبية يكشف تفاصيل التحقيق مع عامل اصطحب سيدة داخل إحدى مدارس الخصوص ليلا

كشف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تفاصيل اصطحاب عامل بإحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص، سيدة إلى داخل المدرسة ليلا وارتكاب أفعال غير أخلاقية معها.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جرى على الفور تشكيل لجنة على رأسها مدير أمن المديرية والشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة.

وقف العامل عن العمل



وأضاف أن العامل أقرّ بالواقعة، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من أعمالها ، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق سيتم عرضها على السلطة المختصة؛ لاتخاذ قرار وقف العامل عن العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وكان فيديو متداول أظهر اصطحاب أحد العاملين بمدرسة في الخصوص سيدة إلى داخل الحرم التعليمي ليلًا، وارتكاب تصرفات غير لائقة معها.

وفوجئ العامل بعد ذلك بدخول عدد من الطلاب للمدرسة، ما دفعه لمحاولة إخراج السيدة بسرعة وسط حالة من الارتباك، حسب ما أظهره الفيديو.