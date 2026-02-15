قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: 3022 طلباً للاستثمار في أذون خزانة بقيمة 4.53 مليار دولار

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

كشف البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة وذلك في مزاد تم إجراؤه ظهر اليوم الأحد الموافق 15-2-2026.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة طلبات الإكتتاب لصالح وزارة المالية المصرية إلي نحو 211.564 مليار جنيه بما يعادل 4.53 مليار دولار من أصل 70 مليار جنيه.

 وذكر التقرير أن جملة الطلبات التي قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 3022 طلبًا.

وسجل حجم طلبات الإكتتاب في أجل 91 يوما نحو 2397 طلبًا معروضًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة إجمالية تبلغ 84.35 مليار جنيه من أصل 25 ملياراً كان مخططا طرحها .

بلغ متوسط سعر الفائدة المقدمة نحو 23.995% و أعلي سعر بنسبة 27% و أقل سعر بنسبة 22.001%.

وصلت جملة الإكتتابات المقدمة في أجل 273 يوما نحو625 طلبًا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة تبلغ 127.214 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.

وسجل حجم متوسط سعر الفائدة المقدمة نحو23.455% وأعلي سعر بنسبة27.001% وأقل سعر بنسبة 22.9%.

البنك المركزي المصري وزارة المالية أذون خزانة الموازنة العامة الفجوة التمويلية سعر الفائدة أجل 91 يومًا أجل 273 يوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد