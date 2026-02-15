البنك المركزي: 3022 طلباً للاستثمار في أذون خزانة بقيمة 4.53 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة وذلك في مزاد تم إجراؤه ظهر اليوم الأحد الموافق 15-2-2026.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة طلبات الإكتتاب لصالح وزارة المالية المصرية إلي نحو 211.564 مليار جنيه بما يعادل 4.53 مليار دولار من أصل 70 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن جملة الطلبات التي قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 3022 طلبًا.

وسجل حجم طلبات الإكتتاب في أجل 91 يوما نحو 2397 طلبًا معروضًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة إجمالية تبلغ 84.35 مليار جنيه من أصل 25 ملياراً كان مخططا طرحها .

بلغ متوسط سعر الفائدة المقدمة نحو 23.995% و أعلي سعر بنسبة 27% و أقل سعر بنسبة 22.001%.

وصلت جملة الإكتتابات المقدمة في أجل 273 يوما نحو625 طلبًا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة تبلغ 127.214 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.

وسجل حجم متوسط سعر الفائدة المقدمة نحو23.455% وأعلي سعر بنسبة27.001% وأقل سعر بنسبة 22.9%.