محافظ البنك المركزي: الصمود الاقتصادي يبدأ بدعم التحول الأخضر والاستدامة الشاملة

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن انطلاق فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام" والذي ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC يدعم الأفكار والحلول لتحقيق الاستدامة في إفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر للتمويل المستدام بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، والذي ينظمه البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف تعزيز التمويل المستدام ودعم التعاون من أجل القدرة على التكيف مع التغير المناخي في أفريقيا.

وشارك بفعاليات المؤتمر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار و الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ و المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وكلا من طارق الخولي ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك المصرية وقيادات الجهاز المصرفي وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و ممثلي مؤسسة التمويل الدولية AFI و مجموعة البنك الدولي، وممثلي السفارات الأوروبية في مصر.

أوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن المؤتمر يعزز التركيز علي الاستثمار الأخضر و وضع الأدوات الدولية للحفاظ على الاستدامة وتحقيقها ومواجهة التغييرات المناخية العالمية.

وأشار إلي أن المؤتمر يعد فرصة لتبادل الأفكار لدعم التحول للاقتصاد الأخضر