البورصة تخترق مستوى 51 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها خلال الساعة الأولى من تداولات الأحد

شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا خلال الساعة الأولى من جلسة تداولات اليوم الأحد 15 فبراير 2026، حيث سجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 ارتفاعًا بنسبة 1.16% ليخترق مستوى 51 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، مسجلًا 51,074.82 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 13,035.67 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92% عند مستوى 18,095.34 نقطة.

كما حقق مؤشر الشريعة الإسلامية مكاسب بنسبة 1.27% خلال الساعة الأولى من التداولات عند 5,321.79 نقطة.