رئيس القابضة للمياه : تسريع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة في أسوان

تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان، وذلك على مدار يومين، يرافقه المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعدد من قيادات الشركة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي يبلغ عددها 7 محطات، وهي: محطة الرمادي، ومحطة الصعايدة، ومحطة إدفو الجديدة، ومحطة الرديسية، ومحطة بلانة، ومحطة فطيرة، ومحطة سيلوا، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف الحالي للأعمال، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية.

وأكد رئيس الشركة القابضة خلال جولته ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال وتكثيف معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، بما يضمن دخول هذه المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المهندس أحمد جابر موقف تنفيذ الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تشمل نحو 100 قرية، حيث تفقد عددًا من القرى، من بينها قرى سبيل أبو ناجي، وسبيل العرب، وفارس، والأحمدية، وغرب سهيل وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل، وضمان سرعة توصيل الخدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة القابضة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات ميدانية، مؤكدًا أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات متكاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تواصل المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعاتها على مستوى الجمهورية، لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يحقق أهداف الدولة في ت