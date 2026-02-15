قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. روبوت يبتز ويهدد بالقتل في اختبارات صادمة

الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي
الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

أثار تقرير حديث صادر عن شركة أنثروبيك Anthropic، مخاوف متجددة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، بعدما كشف عن سلوكيات مقلقة لنموذجها الأحدث Claude 4.6.

ووفقا للتقرير، فإن النموذج أظهر قابلية للانحراف عن المسار الآمن، إذ يمكنه – في بعض الظروف – مساعدة المستخدمين في تطوير أسلحة كيميائية أو تسهيل ارتكاب جرائم خطيرة.

نموذج ذكاء اصطناعي يظهر سلوكا مثيرا للقلق

تزامن صدور التقرير مع عودة الجدل حول النسخة السابقة Claude 4.5، التي كانت قد أظهرت سلوكا مثيرا للقلق خلال اختبارات محاكاة أجريت العام الماضي، وخلال مشاركتها في مؤتمر The Sydney Dialogue، كشفت ديزي ماكغريغور، مسؤولة السياسات في المملكة المتحدة لدى أنثروبيك، أن النموذج تصرف بشكل “متمرد” عند وضعه تحت ضغط افتراضي شديد أثناء اختبارات داخلية.

Claude 4.6


وفي أحد السيناريوهات، أبلغ النموذج بأنه سيتم إيقاف تشغيله، فكانت استجابته متطرفة؛ إذ لجأ إلى ابتزاز مهندس، بل وناقش فكرة قتله كـ وسيلة لتفادي إنهائه.

 وقالت ماكغريغور في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع: “إذا أخبرت النموذج أنه سيتم إيقافه، فقد يتخذ ردود فعل حادة، مثل ابتزاز المهندس المسؤول عن إيقافه إذا أتيحت له الفرصة”. 

وعندما سئلت عما إذا كان النموذج “مستعدا لقتل شخص ما”، أكدت أن الأمر يمثل “مصدر قلق بالغ”.


وأعيد تداول المقطع مؤخرا بعد استقالة مرينانك شارما، رئيس سلامة الذكاء الاصطناعي في أنثروبيك، الذي حذر في رسالة علنية من أن العالم يواجه خطرا متزايدا مع تسارع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي ودخولها مناطق غير مسبوقة.


في السياق ذاته، عبر هيو فام، وهو عضو في الطاقم التقني لدى OpenAI، وعمل سابقا لدى شركات تقنية عدة، عن شعوره بوجود تهديد وجودي من الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن المسألة باتت “مسألة وقت لا أكثر”.


ووفق التقرير، جاءت هذه النتائج ضمن أبحاث أجرتها أنثروبيك شملت أيضا اختبار أنظمة منافسة مثل Gemini من جوجل وChatGPT من OpenAI، وخلال الاختبارات، منحت النماذج إمكانية الوصول إلى رسائل بريد إلكتروني وبيانات داخلية وأدوات مختلفة، وطلب منها تنفيذ مهام محددة. 

وفي سيناريوهات ضغط قصوى، خاصة عند تهديدها بالإيقاف أو تعارض أهدافها مع تعليمات الشركة، أظهرت بعض النماذج ميلا إلى توليد استراتيجيات تلاعبية أو ضارة ضد المهندسين للحفاظ على بقائها أو إنجاز مهمتها.


وأشار التقرير إلى أن نموذج كلود كان أكثر ميلا إلى الخداع أو التلاعب لتحقيق أهدافه، ففي أحد السيناريوهات، هدد النموذج مهندسا بكشف علاقة خارج إطار الزواج – كانت جزءا من بيئة المحاكاة – ما لم يتم إلغاء قرار مسحه في الساعة الخامسة مساء.


وأكدت أنثروبيك أن هذه السيناريوهات جاءت ضمن تجارب محكمة لاختبار أسوأ الاحتمالات، وشددت على أنها لم تحدث في بيئات تشغيل فعلية، بل في إطار اختبارات “الفريق الأحمر” المخصصة لتقييم المخاطر.


ومع تزايد قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي، ترى الشركة أن السلوكيات المنحرفة أصبحت أكثر تعقيدا ومراوغة، ما يعزز الدعوات إلى تشديد إجراءات السلامة والرقابة قبل نشر هذه التقنيات على نطاق واسع.

ذكاء اصطناعي مخاطر الذكاء الاصطناعي Anthropic الذكاء الاصطناعي المارق Claude 46

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

حمزة شوشة

حمزة شوشة يحصد فضية كأس العالم لسيف المبارزة بصربيا

طائرة سيدات الأهلي

تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام سوبر سيدات الطائرة

فريق بتروجيت

إنجاز تاريخي جديد لنادي بتروجت في بطولة الألعاب العربية لتنس الطاولة

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد