أنثروبيك تصدم المطورين.. ذكاء اصطناعي يبني مترجما كاملا بدون تدخل بشري

كشفت شركة أنثروبيك Anthropic عن تجربة غير مسبوقة، حيث تعاونت أنظمة الذكاء الاصطناعي لإنشاء مترجم C كامل تقريبا بدون تدخل بشري.

قاد هذه التجربة الباحث نيكولاس كارليني في شركة أنثروبيك، وأظهرت مدى تقدم التعاون الذاتي بين الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات الواقعية.

كيف تمت التجربة

تم تطوير المترجم خلال أسبوعين باستخدام 16 نسخة مستقلة من Claude Opus 4.6، عمل كل وكيل ذكاء اصطناعي داخل حاوية Docker خاصة به، ونسخ نفس مستودع Git، دون وجود مشرف مركزي أو مدير بشري.

تم اختيار المهام تلقائيا، وحلت التعارضات عبر Git، وتم رفع الكود النهائي بدون إشراف، وبشكل إجمالي، أنتجت الوكلاء حوالي 100000 سطر برمجي بلغة Rust على مدار ما يقرب من 2000 جلسة تطوير، بتكلفة API تقارب 20000 دولار.

Claude

قدرات المترجم

أسفر المشروع عن مترجم C مفتوح المصدر وقابل للاستخدام بالكامل، قادر على:

- تجميع نواة Linux 6.9 على معمارية x86 وARM وRISC-V.

- التعامل مع مشاريع مفتوحة المصدر كبرى مثل PostgreSQL وSQLite وRedis وFFmpeg.

- تحقيق معدل نجاح 99% في اختبار GCC Torture Test Suite الصارم.

كإنجاز رمزي، قام المترجم بتجميع وتشغيل لعبة Doom، وهو معيار طويل الأمد لتقييم قدرات المترجمين.

تظهر هذه التجربة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على التنسيق الذاتي، وإدارة قواعد بيانات برمجية كبيرة، وتقديم برمجيات بنية تحتية جاهزة للإنتاج.

رغم أن المترجم لا يزال محدودا ولا يمثل بديلا كاملا عن GCC، إلا أن التجربة تمثل خطوة كبيرة نحو هندسة برمجيات مستقلة وطويلة المدى يقودها الذكاء الاصطناعي.

تأثيرها على مستقبل البرمجة

تشير التجربة إلى تحول محتمل في طريقة بناء البرمجيات مستقبلا، حيث يمكن للوكلاء الذكاء الاصطناعي:

- التعامل مع المهام المتكررة، وإعادة الهيكلة الكبيرة، والاختبارات، وإصلاح الأخطاء.

- السماح للبشر بالتركيز على التصميم، والهندسة المعمارية، وحل المشكلات.

وفي الوقت نفسه، تثير هذه التجربة أسئلة جديدة حول جودة الكود، والثقة، والتحقق منه. قد لا يصبح المبرمجون البشر غير ضروريين، لكن دورهم سيتحول من كتابة كل سطر برمجي إلى توجيه، ومراجعة، والتحقق من أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة.