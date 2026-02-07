قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر
حاول فقأ عينها.. تأييد حكم الإعدام على المتهم بالتعدي على طفلة الشرقية
6 في مشهد واحد.. «موكب الكواكب» يزين سماء العالم نهاية فبراير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق: رسائل إبستين قد ترقى إلى «جريمة مالية»
محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
أوبن إيه آي تتفوق على أنثروبيك بإطلاق نموذج برمجي يبني نفسه

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبن أيه آي OpenAI، عن إطلاق أداة البرمجة الوكيلة الجديدة Codex الموجهة لمطوري البرمجيات، قبل أن تكشف اليوم عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد صمم لتعزيز قدرات هذه الأداة، وهو GPT-5.3 Codex.

ووفقا للشركة، فإن النموذج الجديد ينقل Codex من كونه أداة قادرة على “كتابة ومراجعة الشيفرات البرمجية” فقط، إلى وكيل ذكي يمكنه تنفيذ “تقريبا كل ما يقوم به المطورون والمحترفون على أجهزة الكمبيوتر”، ما يوسع نطاق بناء البرمجيات ويغير آليات إنجاز العمل. 

وتشير OpenAI إلى أن اختبارات الأداء أظهرت قدرة النموذج على إنشاء ألعاب وتطبيقات معقدة وعالية الكفاءة من الصفر خلال عدة أيام.

كما أوضحت الشركة أن GPT-5.3 Codex أسرع بنسبة 25% مقارنة بالإصدار السابق GPT-5.2، لافتة إلى أنه أول نموذج لديها لعب دورا أساسيا في تطوير نفسه، إذ استخدم فريق OpenAI إصدارات مبكرة منه لاكتشاف الأخطاء البرمجية وتقييم أدائه.

ويأتي هذا الإطلاق بعد فترة قصيرة جدا من إعلان شركة أنثروبيك، المنافسة لـ OpenAI، عن نموذج برمجة وكيل خاص بها، وبحسب المعلومات، كانت الشركتان تخططان لإطلاق أداتيهما في التوقيت نفسه، إلا أن Anthropic قدمت موعد إعلانها بـ15 دقيقة، لتسبق OpenAI بشكل طفيف في سباق الكشف عن هذه النماذج.

أوبن أيه آي تطلق منصة جديدة لتمكين الشركات من بناء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق منصة جديدة تحمل اسم OpenAI Frontier، تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على بناء ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل بيئات العمل المؤسسية.

ووفقا للشركة، صممت منصة Frontier لربط مختلف أجزاء المنظومة المؤسسية، من خلال تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تطوير المهارات نفسها التي “يحتاجها البشر للنجاح في العمل”.

وتعمل Frontier كمركز موحد لإدارة الوكلاء، حيث تربط بين أنظمة ووكلاء ذكاء اصطناعي متفرقة داخل الشركة من خلال سياق مشترك، وعمليات تأهيل موحدة، وتعلم عملي مدعوم بالتغذية الراجعة، إلى جانب أذونات وحدود واضحة. 

وتتيح Frontier الوصول إلى الوكلاء عبر أي واجهة عمل، بما يسمح لهم بالتعاون مع الموظفين أينما يتم إنجاز العمل، وتشمل هذه الإمكانية الوكلاء المطورين من قبل OpenAI، إضافة إلى الوكلاء الذين تطورهم الشركات داخليا أو جهات خارجية.

ويذكر أن عملاء الشركات يشكلون حاليا نحو 40% من إيرادات OpenAI، إلا أن الشركةتتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 50% بحلول نهاية العام.

