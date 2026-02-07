أوبن إيه آي تتفوق على أنثروبيك بإطلاق نموذج برمجي يبني نفسه

أعلنت شركة أوبن أيه آي OpenAI، عن إطلاق أداة البرمجة الوكيلة الجديدة Codex الموجهة لمطوري البرمجيات، قبل أن تكشف اليوم عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد صمم لتعزيز قدرات هذه الأداة، وهو GPT-5.3 Codex.

ووفقا للشركة، فإن النموذج الجديد ينقل Codex من كونه أداة قادرة على “كتابة ومراجعة الشيفرات البرمجية” فقط، إلى وكيل ذكي يمكنه تنفيذ “تقريبا كل ما يقوم به المطورون والمحترفون على أجهزة الكمبيوتر”، ما يوسع نطاق بناء البرمجيات ويغير آليات إنجاز العمل.

وتشير OpenAI إلى أن اختبارات الأداء أظهرت قدرة النموذج على إنشاء ألعاب وتطبيقات معقدة وعالية الكفاءة من الصفر خلال عدة أيام.

كما أوضحت الشركة أن GPT-5.3 Codex أسرع بنسبة 25% مقارنة بالإصدار السابق GPT-5.2، لافتة إلى أنه أول نموذج لديها لعب دورا أساسيا في تطوير نفسه، إذ استخدم فريق OpenAI إصدارات مبكرة منه لاكتشاف الأخطاء البرمجية وتقييم أدائه.

ويأتي هذا الإطلاق بعد فترة قصيرة جدا من إعلان شركة أنثروبيك، المنافسة لـ OpenAI، عن نموذج برمجة وكيل خاص بها، وبحسب المعلومات، كانت الشركتان تخططان لإطلاق أداتيهما في التوقيت نفسه، إلا أن Anthropic قدمت موعد إعلانها بـ15 دقيقة، لتسبق OpenAI بشكل طفيف في سباق الكشف عن هذه النماذج.

OpenAI

أوبن أيه آي تطلق منصة جديدة لتمكين الشركات من بناء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق منصة جديدة تحمل اسم OpenAI Frontier، تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على بناء ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل بيئات العمل المؤسسية.

ووفقا للشركة، صممت منصة Frontier لربط مختلف أجزاء المنظومة المؤسسية، من خلال تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تطوير المهارات نفسها التي “يحتاجها البشر للنجاح في العمل”.

وتعمل Frontier كمركز موحد لإدارة الوكلاء، حيث تربط بين أنظمة ووكلاء ذكاء اصطناعي متفرقة داخل الشركة من خلال سياق مشترك، وعمليات تأهيل موحدة، وتعلم عملي مدعوم بالتغذية الراجعة، إلى جانب أذونات وحدود واضحة.

وتتيح Frontier الوصول إلى الوكلاء عبر أي واجهة عمل، بما يسمح لهم بالتعاون مع الموظفين أينما يتم إنجاز العمل، وتشمل هذه الإمكانية الوكلاء المطورين من قبل OpenAI، إضافة إلى الوكلاء الذين تطورهم الشركات داخليا أو جهات خارجية.

ويذكر أن عملاء الشركات يشكلون حاليا نحو 40% من إيرادات OpenAI، إلا أن الشركةتتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 50% بحلول نهاية العام.