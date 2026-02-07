محمد شاهين: بقيت أخاف أطلع أقول إفيهات على المسرح

أكد الفنان محمد شاهين، أن لديه بعض المخاوف التي تواجه الآن من الوقوف على المسرح.

وتحدث محمد شاهين خلال تواجده في برنامج عندك وقت مع عبلة المذاع على قناة MBC مصر، عن مشاركته في مسلسل لام شمسية والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في دراما رمضان الماضي لعام 2025.

وتحدث محمد شاهين عن استعداده من البداية لدوره في لام شمسية قائلًا: ماخوفتش من دوري في لام شمسية لأنه كان دور مركب وأول مرة في حياتي كنت أحس أني هعمل حاجة تفيد الناس.

وتابع محمد محمد شاهين: وقفت على المسرح وأنا عندي 18 سنة وزمان كان عندي جرأة أقول إفيهات على المسرح ولكن دلوقتي بقيت بخاف وبقى عندي حسابات تانية في دماغي وأخاف أعمل كده.