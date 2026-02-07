قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد حظر روبلوكس.. التجهيز لحجب أشهر تطبيقات المراهنات| ما هو 1xBet؟

1xBet
1xBet
شيماء عبد المنعم

في أعقاب قرار حظر لعبة روبلوكس، تدرس الحكومة المصرية إصدار قرارا خلال ساعات بحجب عدد كبير من تطبيقات المراهنات الإلكترونية، في إطار جهود الدولة للحد من آثارها السلبية على المجتمع، ومن المتوقع أن يشمل الحظر قريبا أبرز هذه التطبيقات، وهو تطبيق "إكس بت"، الذي وصف بأنه مخالف لقانون جرائم تقنية المعلومات.

ما هو تطبيق "إكس بت" 1xBet؟

"إكس بت" 1xBet، هو تطبيق مراهنات عالمي تابع لشركة روسية تأسست عام 2007، لكنه بدأ يكتسب شهرة واسعة منذ عام 2020، ليصبح واحدا من أبرز منصات القمار على الإنترنت من حيث عدد المستخدمين على مستوي قارات العالم.

يبلغ عدد مستخدمي تطبيق "إكس بت" 1xBet في مصر 11 مليون مستخدم، يختص التطبيق بالمراهنات الرياضية، ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات تشمل المراهنات على الأحداث الرياضية والسياسية والانتخابية، حيث يتيح للمستخدمين أكثر من 30 نوعا من المراهنات على الحدث الواحد.

يعتمد التطبيق على الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المستخدمين، وهو متاح للتحميل على أجهزة آيفون وأندرويد، ويمكن من خلاله المراهنة على رياضات مثل كرة القدم وكرة السلة والفنون القتالية.

ورغم شهرته العالمية، فقد تم حظر تطبيق "إكس بت" 1xBet في عدة دول مثل الولايات المتحدة وروسيا بسبب مخالفته للقوانين المحلية المنظمة للمراهنات، وممارسات أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي.

وفي الولايات المتحدة تم سحب ترخيص التطبيق لأنه ينظم مراهنات على فعاليات محظورة محليا، مثل مصارعة الديوك وبعض المسابقات الرياضية للأقل من 18 سنة، كما تم ملاحقة مالكي الشركة في روسيا بسبب شبهات بالتهرب الضريبي.

"إكس بت"

ارتباط اسم "إكس بت" بعدة جرائم في مصر

شهدت مصر خلال العامين الماضيين عدة حوادث مرتبطة بتطبيق المراهنات "إكس بت" 1xBet، حيث تكبد عدد من اللاعبين خسائر مالية كبيرة بسبب إدمانهم المقامرة. 

وأفادت تقارير بأن بعض هؤلاء اضطروا لبيع ممتلكاتهم أو التخلي عن عملهم أو دراستهم لمواصلة اللعب، فيما لجأ آخرون إلى اتخاذ قرارات شخصية خطيرة، بما في ذلك الانفصال عن الأزواج أو اتخاذ قرارات مادية صادمة للتغلب على أزماتهم المالية.

وفي تصريح سابق لـ"صدى البلد"، كشف شاب يدعي "ع.ر" أنه أصبح ضحية عملية نصب عبر منصة المراهنات "1xBet"، تكبد على إثرها خسائر مالية تجاوزت 100 ألف جنيه مصري خلال إحدى الألعاب المسماة "Crash". 

وأوضح الشاب أن المنصة تتبع أسلوبا مدروسا لجذب اللاعبين، يبدأ بوضع رهانات صغيرة مقابل وعد بأرباح كبيرة، ثم تمنح اللاعب بعض المكاسب المبدئية ليشجع على رفع قيمة الرهانات، قبل أن يخسر في النهاية كل أمواله.

1xBet

وفي حادثة مأساوية بمحافظة الدقهلية، أقدم مدرس فيزياء على قتل طالب وقطع جسده، وقد أكد في اعترافاته أمام النيابة العامة أن الضائقة المالية الناتجة عن خسائره في المراهنات على الإنترنت كانت السبب الرئيس وراء جريمته. 

وأوضح أن الخسائر كانت نتيجة مراهناته على تطبيق "1xBet"، حيث وصل الدين الذي تكبده إلى 277 ألف جنيه مصري نتيجة الخسارة في أحد ألعاب المنصة المعروفة باسم "سكراتش كارد"، بعد أن كان يحقق أرباحا مبدئية.

كما أشار بعض اللاعبين على صفحات التواصل الاجتماعي إلى تجاربهم مع التطبيق، حيث ذكر أحدهم أنه كان يحقق أرباحا تصل إلى 5000 جنيه أسبوعيا برهانات صغيرة، لكنه خسر كل مدخراته خلال ثلاثة أشهر فقط بسبب المراهنات على "1xBet".

حجب إكس بت 1xbet حظر روبلوكس حظر تطبيق إكس بت في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في حريق بمصنع حلويات بطنطا والدفع بـ5 سيارات مطافئ

مستشفى الضبعة

ننشر أسماء ضحايا حادث تسرب العاز داخل مدرسة تحت الإنشاء بمطروح

ارشفية

مصرع 3 أشخاص واختناق 5 آخرين داخل مدرسة تحت الإنشاء بالضبعة

بالصور

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد