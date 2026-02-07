بعد حظر روبلوكس.. التجهيز لحجب أشهر تطبيقات المراهنات| ما هو 1xBet؟

في أعقاب قرار حظر لعبة روبلوكس، تدرس الحكومة المصرية إصدار قرارا خلال ساعات بحجب عدد كبير من تطبيقات المراهنات الإلكترونية، في إطار جهود الدولة للحد من آثارها السلبية على المجتمع، ومن المتوقع أن يشمل الحظر قريبا أبرز هذه التطبيقات، وهو تطبيق "إكس بت"، الذي وصف بأنه مخالف لقانون جرائم تقنية المعلومات.

ما هو تطبيق "إكس بت" 1xBet؟

"إكس بت" 1xBet، هو تطبيق مراهنات عالمي تابع لشركة روسية تأسست عام 2007، لكنه بدأ يكتسب شهرة واسعة منذ عام 2020، ليصبح واحدا من أبرز منصات القمار على الإنترنت من حيث عدد المستخدمين على مستوي قارات العالم.

يبلغ عدد مستخدمي تطبيق "إكس بت" 1xBet في مصر 11 مليون مستخدم، يختص التطبيق بالمراهنات الرياضية، ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات تشمل المراهنات على الأحداث الرياضية والسياسية والانتخابية، حيث يتيح للمستخدمين أكثر من 30 نوعا من المراهنات على الحدث الواحد.

يعتمد التطبيق على الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المستخدمين، وهو متاح للتحميل على أجهزة آيفون وأندرويد، ويمكن من خلاله المراهنة على رياضات مثل كرة القدم وكرة السلة والفنون القتالية.

ورغم شهرته العالمية، فقد تم حظر تطبيق "إكس بت" 1xBet في عدة دول مثل الولايات المتحدة وروسيا بسبب مخالفته للقوانين المحلية المنظمة للمراهنات، وممارسات أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي.

وفي الولايات المتحدة تم سحب ترخيص التطبيق لأنه ينظم مراهنات على فعاليات محظورة محليا، مثل مصارعة الديوك وبعض المسابقات الرياضية للأقل من 18 سنة، كما تم ملاحقة مالكي الشركة في روسيا بسبب شبهات بالتهرب الضريبي.

"إكس بت"

ارتباط اسم "إكس بت" بعدة جرائم في مصر

شهدت مصر خلال العامين الماضيين عدة حوادث مرتبطة بتطبيق المراهنات "إكس بت" 1xBet، حيث تكبد عدد من اللاعبين خسائر مالية كبيرة بسبب إدمانهم المقامرة.

وأفادت تقارير بأن بعض هؤلاء اضطروا لبيع ممتلكاتهم أو التخلي عن عملهم أو دراستهم لمواصلة اللعب، فيما لجأ آخرون إلى اتخاذ قرارات شخصية خطيرة، بما في ذلك الانفصال عن الأزواج أو اتخاذ قرارات مادية صادمة للتغلب على أزماتهم المالية.

وفي تصريح سابق لـ"صدى البلد"، كشف شاب يدعي "ع.ر" أنه أصبح ضحية عملية نصب عبر منصة المراهنات "1xBet"، تكبد على إثرها خسائر مالية تجاوزت 100 ألف جنيه مصري خلال إحدى الألعاب المسماة "Crash".

وأوضح الشاب أن المنصة تتبع أسلوبا مدروسا لجذب اللاعبين، يبدأ بوضع رهانات صغيرة مقابل وعد بأرباح كبيرة، ثم تمنح اللاعب بعض المكاسب المبدئية ليشجع على رفع قيمة الرهانات، قبل أن يخسر في النهاية كل أمواله.

1xBet

وفي حادثة مأساوية بمحافظة الدقهلية، أقدم مدرس فيزياء على قتل طالب وقطع جسده، وقد أكد في اعترافاته أمام النيابة العامة أن الضائقة المالية الناتجة عن خسائره في المراهنات على الإنترنت كانت السبب الرئيس وراء جريمته.

وأوضح أن الخسائر كانت نتيجة مراهناته على تطبيق "1xBet"، حيث وصل الدين الذي تكبده إلى 277 ألف جنيه مصري نتيجة الخسارة في أحد ألعاب المنصة المعروفة باسم "سكراتش كارد"، بعد أن كان يحقق أرباحا مبدئية.

كما أشار بعض اللاعبين على صفحات التواصل الاجتماعي إلى تجاربهم مع التطبيق، حيث ذكر أحدهم أنه كان يحقق أرباحا تصل إلى 5000 جنيه أسبوعيا برهانات صغيرة، لكنه خسر كل مدخراته خلال ثلاثة أشهر فقط بسبب المراهنات على "1xBet".