السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
رياضة

فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار

لورا جورج والدكتورة/ إيناس مظهر
لورا جورج والدكتورة/ إيناس مظهر
إسلام مقلد

استقبل اتحاد الكرة المصري، لورا جورج، رئيسة لجنة تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في زيارة رسمية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة الكرة النسائية في مصر.

أجندة الزيارة

ومن المقرر أن تعقد لورا جورج عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي اتحاد الكرة، لمناقشة خطط تطوير مسابقات كرة القدم النسائية، وآليات دعم الأندية، وسبل توسيع قاعدة الممارسات للعبة على مستوى المراحل السنية المختلفة.

دعم فيفا للكرة النسائية

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعزيز نمو الكرة النسائية في القارة الإفريقية، وتقديم الدعم الفني والإداري للاتحادات الوطنية، بما يساهم في رفع مستوى المنافسات وتحقيق الاستدامة.

خطوات مستقبلية مرتقبة

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة بحث برامج التدريب والتأهيل، ودعم الكوادر الفنية، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات المشتركة بين فيفا واتحاد الكرة المصري، تمهيدًا لإطلاق خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم النسائية.

تعرف على لورا جورج رئيس لجنة تنمية كرة القدم النسائية بالاتحاد الدولي

- لورا ستيفاني جورج

- مواليد بلدية لو تشيسناي بمقاطعة إيفلين شمال وسط فرنسا في 20 أغسطس 1984.

- بدأت مسيرتها كلاعبة في صفوف براعم باريس سان جيرمان عام 1996 وحتى 2002 ثم انتقلت لأكاديمية كليرفونتين موسم 2002 – 2003.

- عادت لعملاق العاصمة الفرنسية كلاعبة بالفريق الأول موسم 2003 – 2004 كما دافعت عن ألوانه من 2013 حتى 2018 وأنهت مشوارها في صفوف باير ميونخ الألماني 2018.

- انتقلت للدراسة الجامعية في الولايات المتحدة ولعبت لفريق بوسطن كوليدج إيجلز للسيدات من 2004 حتى 2007.

- توهجت في صفوف أولمبيك ليون من 2007 وحتى 2013 وحققت العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والقاري.

- حققت لقب الدوري الفرنسي مع ليون 6 مرات وكأس فرنسا 3 مرات ’ كما قادت الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 – 2010 وخسر فريقها أمام توربين الألماني بركلات الترجيح ’ ثم توج باللقب في الموسم التالي على حساب نفس الفريق بالفوز (2 – 0) وحافظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي بالفوز على فرانكفورت الألماني بنفس النتيجة.

- دولياً لعبت مع منتخبات فرنسا تحت 18 و19 سنة ثم خاضت 188 مباراة دولية مع منتخب فرنسا الأول خلال الفترة ما بين 2001 حتى 2018 وظهرت خلال المشاركة الأولى لفرنسا في كأس العالم للسيدات بالولايات المتحدة ودورة لندن الأولمبية 2012 وأحرزت خلال مشوارها الدولي 7 أهداف رغم مركزها كقلب دفاع.

- اختيرت ضمن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبة في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم 2011.

- اختيرت كأمين عام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في 18 مارس 2017 كما عُرفت كخبيرة دولية في تطوير كرة القدم النسائية في السنوات الأخيرة قبل اختيارها في منصبها الحالي كرئيس للجنة تنمية كرة القدم النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة لورا جورج تطوير كرة القدم النسائية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الكرة النسائية في مصر الكرة النسائية

