انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا

انطلق اليوم الأربعاء المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، وذلك بمركز المنتخبات الوطنية «مشروع الهدف» بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعدادات النهائية للفترة المقبلة.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبات، وتجهيزهن بأفضل صورة قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

ومن المقرر أن يتضمن المعسكر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا، يشمل الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب تدريبات بدنية، مع التركيز على تحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبات خلال المرحلة الحاسمة من الإعداد.

ويأمل الجهاز الفني في أن يسهم المعسكر في الوصول بالمنتخب إلى أفضل مستوى ممكن، بما يعزز فرصه في الظهور بشكل قوي خلال المنافسات المقبلة.