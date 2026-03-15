ضحكت وبكت من سر النبي.. مفتي الجمهورية يروي مشاهد مؤثرة من علاقة الرسول بالسيدة فاطمة

تحدث الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن ملامح العلاقة المميزة التي جمعت بين النبي محمد ﷺ وابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، مشيرًا إلى ما عُرفت به من قوة وثبات إلى جانب الحنان الذي ورثته عن والدتها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي ﷺ كان يستقبل ابنته فاطمة بحفاوة كبيرة؛ فكان إذا دخلت عليه يقوم لها من مجلسه، ويجلسها مكانه ويقبلها، في تعبير واضح عن محبته ومكانتها الخاصة في قلبه.

وأشار إلى موقف مؤثر روته السيدة فاطمة بعد وفاة النبي ﷺ، حيث أخبرها في حديث خاص بقرب أجله، فبكت حزنًا، ثم أسرّ إليها مرة أخرى بأنها ستكون أول من يلحق به من أهل بيته، فابتسمت وفرحت بهذا القرب.

العلاقة بين النبي وابنته

وأضاف مفتي الجمهورية أن العلاقة بين النبي وابنته كانت نموذجًا فريدًا للعلاقة بين الأب الصادق وابنته التي تربت على الطهر والعفاف والصبر، مع حرصها الدائم على برّ والدها ومراعاة حقه.

صفات حفيدي النبي

كما تطرق إلى صفات حفيدي النبي ﷺ، موضحًا أن الحسن بن علي عُرف بحبه للصلح والإصلاح بين الناس وبحكمته ودقته في التعامل، بينما اشتهر شقيقه الحسين بن علي بنفس هذه الصفات إلى جانب ثباته في المواقف الصعبة.