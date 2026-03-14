قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الأولى بالرعاية
بقدرات مذهلة.. ماذا تقدم فيراري SF90 سترادل الخارقة؟
الرئيس السيسي: ليس من المنطقى ولا العدل الاستمرار فى الاقتراض بالعملة الصعبة
الرئيس السيسي: أتفهم المشاعر السلبية الناجمة عن رفع أسعار المنتجات البترولية
صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ الاثنين 16 مارس بعد قرار التبكير
الرئيس السيسي: نستهلك منتجات بترولية قيمتها تريليون جنيه سنويا
شريف عبد النور: ركّزت على بناء خبرتي المهنية قبل الانخراط في أعمال العائلة وبيع "فيتراك" كان قرارا منطقيا
الرئيس السيسي: نبذل قصارى جهدنا لإخماد نيران الحرب فى الخليج
علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة
الرئيس السيسي: رفع أسعار المواد البترولية كان أقل الخيارات تكلفة على المواطنين
إجراءات صعبة لا بديل عنها.. أول تعليق من الرئيس السيسي على رفع أسعار البنزين
رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: الدبلوماسية المصرية صمام أمان المنطقة.. والسيسي يقود حراكا لجمح التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفتي الجمهورية: السيدة عائشة كانت عقلية حافظة بارعة.. وروى عنها أكثر من ألفي حديث

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
هاني حسين

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن السيدة عائشة بنت أبي بكر تميزت بقدرتها الفريدة على حل التعارض الظاهري بين النصوص والأحاديث، موضحًا أنها جمعت بين الروايات لتصحيح بعض المفاهيم التي صدرت عن بعض الصحابة، مثل مسألة "التشاؤم"، حيث كانت تشرح أن النبي كان يروي ما كان معروفًا في الجاهلية دون أن يُلزم به المسلمين.

وأشار المفتي خلال برنامج اسأل المفتي تقديم الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد إلى أن الصحابي أبو موسى الأشعري ذكر أن الصحابة كانوا يلجأون إلى السيدة عائشة كلما استشكل عليهم أمر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، معتبرينها المرجع الأول لهم في الفهم والتوضيح، لما تتمتع به من علم واسع ودقة في المعالجة.

وأضاف د. نظير عياد أن السيدة عائشة كانت عقلية حافظة بارعة، حيث روى عنها أكثر من ألفي حديث، ما جعلها بمثابة بوابة لأصحاب النبي ومصدرًا موثوقًا لمعرفة السنة وفهم المقاصد الشرعية، مؤكدًا أن دورها كان حاسمًا في نقل علوم النبي وصيانة السنة من التحريف أو سوء الفهم.

وخلص المفتي إلى أن سيرة السيدة عائشة العلمية تعكس مكانة المرأة في الإسلام وعلمها المتجدد وقدرتها على الجمع بين الدقة العلمية والحكمة العملية، داعيًا المسلمين للاستفادة من هذه النماذج في فهم دينهم وتعليم الأجيال القادمة.

المفتي مفتي الجمهورية مصر السيدة عائشة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏

أندريا كيمي أنتونيللي

ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

