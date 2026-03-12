مفتي الجمهورية يفسر حب النبي ﷺ لخديجة رضي الله عنها وسبب تميزها

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن حب النبي ﷺ للسيدة خديجة رضي الله عنها كان عميقًا وصادقًا لأسباب متعددة، مشيرًا إلى أن هذا الحب لم يؤثر على مكانة باقي زوجاته أو حقوقهن.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن النبي ﷺ لم يتزوج أي بكراً غير خديجة، ولم يبدلها طوال حياته، وأن هذا الحب كان نابعًا من طيبة أصالتها، وحسن خلقها، وعلاقته الطيبة بأبيها رضي الله عنه، إضافة إلى رقتها وخفة ظلها في التعامل.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الله سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترفق بالسيدة عائشة.