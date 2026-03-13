اندلاع حريق في موقع تصوير مسلسل علي كلاي

اندلع حريق محدود داخل لوكيشن تصوير مسلسل «علي كلاي» بطولة أحمد العوضي، ما تسبب في حالة من الارتباك بين فريق العمل أثناء التصوير، خاصة مع وجود عدد من الفنانين في المكان بينهم يارا السكري.



تشهد الحلقة 23 من مسلسل «علي كلاي» تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث تتجه القصة إلى أجواء مشحونة بالتوتر مع استمرار رحلة علي نحو التعافي بعد أزمته الأخيرة، وسط ضغوط نفسية واجتماعية متزايدة تحيط به وبعائلة الجوهري.

وتكشف الحلقة عن مفاجأة صادمة عندما يعلن عزازي باشا أمام الجميع أن علي هو ابنه الحقيقي، وليس ابن شقيقته كما كان يُعتقد سابقًا، ما يدفعه إلى البدء في إنهاء جميع شراكاته، لتدخل الشخصيات في دوامة جديدة من الصراعات والمؤامرات التي قد تهدد حياة علي ومصالحه.

في المقابل، يتمسك صفوان بموقفه رغم الخلافات القديمة، مؤكدًا رفضه لأي أموال غير مشروعة، لكنه يضع شرطًا قبل إتمام أي اتفاق، وهو أن يسمع كلمة «الحق» مباشرة من علي كلاي نفسه، لتتحول هذه اللحظة إلى محور التوتر الرئيسي في أحداث الحلقة.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ومحمد ثروت، وطارق الدسوقي، وسارة بركة، وريم سامي، وضياء عبد الخالق، ورحمة محسن، وعمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.