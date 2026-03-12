عبد الرحيم علي: تهديد المرشد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز يهدف لإشعال أزمة اقتصادية عالمية

أكد الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط، أنّ الفخ الذي تريد إسرائيل دول الخليج وإدخال كل الدول العربية إليه هو الاشتباك الحقيقي بالسلاح مع إيران.

المعارك الصفرية

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل تريد تدمير هذه المنطقة بالكامل في إطار إدخالها إلى مثل هذه المعارك الصفرية التي تنتهي بتدمير مقدرات هذه الأمة، فتقف إسرائيل على ركام الشرق الأوسط وتعيد تشكيله من جديد كقوة وحيدة داخل هذه المنطقة.

وتابع: "أدركت القاهرة مبكرا هذه الرؤية وأرسلت برسائل واضحة إلى دول الخليج التي تطلق إيران الصواريخ عليها أن هذا ما تسعى إليه إسرائيل، وهو ما تساعده عليه إيران عندما تطلق نيرانها بشكل مضاعف عشرات المرات مقارنة بما تطلقه على إسرائيل في محاولة لجر الخليج إلى معركة ترى أنها هروبا إلى الأمام، لإشعال هذه المنطقة بكاملة، حيث هدد المرشد الإيراني الجديد بإغلاق مضيق هرمز وإدخال العالم كله في أزمة اقتصادية عالمية أيضا للهروب إلى الأمام، لأن المرشد مأزوم ويعيش أزمة حقيقية داخل إيران ويريد القفز إلى الأمام".

النظام الصهيوني والإيراني

وأردف: "القاهرة ترى ذلك جيدا وترى ما تريده إيران، وتدرك ما يحدث داخل إيران والأزمة الحقيقية التي يعيشها النظام الإيراني، والأزمة الحقيقية التي يعيشها النظام الإسرائيلي، وهما نظامان يتغذيان على بعضهما البعض.. نتحدث عن النظام الصهيوني والإيراني، والجهة الوحيدة التي يمكن أن تقف في وجه هذه المشروعات هي مشروع الدولة الوطنية، أي المشروع العربي المصري، ومن هنا كان التحذير شديدا للجيران من هذا الفخ وضرورة ضبط النفس".