مصطفى بكري: خطاب المرشد يدل على أن إيران سوف تتوسع في الحرب

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إيران تعتزم زرع ألغام في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران بدأت تتبنى لغة مختلفة في الحديث عن الانتقام بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن معركة إيران وأمريكا وإسرائيل حرب تكسير عظام، مؤكدا أن خطاب المرشد الإيراني الجديد خامنئي يدل على أنه سيكون هناك توسعة في الحرب وستستمر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المنطقة بالكامل تدفع ثمن تلك الحرب، مؤكدا أن أمريكا وإسرائيل كان لهم تقديرات خاطئة بتلك الحرب.