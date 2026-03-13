أحمد موسى: حادث الطائرة الأمريكية غريب ونريد معرفة الحقيقة

علق الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي علي حادث سقوط طائرة الوقود الأمريكية.



وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" هل طائرة التزود بالوقود الأمريكية التى سقطت الليلة وعلى متنها ٦ جنود سقطت بصواريخ إيرانية أم نيران صديقة أم بسبب حالة الطقس أم خطأ من قائد الطائرة؟

‏حادثة غريبة لكن واردة فى الحروب المهم نريد بيانا صادقا.

أعلن الجيش الأمريكى سقوط إحدى طائراته للتزود بالوقود من طراز KC-135 فوق منطقة غرب العراق، مؤكدا أن فقدان الطائرة لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة.

وأكدت القوات الأمريكية أنها تعمل على تقييم الوضع ومعرفة أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطاقم وتأمين المنطقة المحيطة بمكان السقوط.