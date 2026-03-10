قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات.. إغلاق مصفاة الرويس التابعة لأدنوك
الحكومة ترد على سؤال لصدى البلد حول زيادة الأجور بالقطاع الخاص ووفرة السلع
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا
تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا
الرئيس السيسي: ملف تطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران» يحظى بأولوية قصوى
وزير المالية: الدولة قد تتخذ قرارات بتأخير بعض المشروعات
رعب في تل أبيب.. صواريخ متزامنة من لبنان وإيران تشعل الأجواء الإسرائيلية
ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وزير البترول: الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين و45% من السولار
فرنسا تكشف عن موقف «شارل ديجول» في الحرب على إيران
موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟
تصريحات متناقضة.. روبيو: الضربات الأمريكية على إيران “استباقية”
أخبار العالم

تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا

فرناس حفظي

ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الجيش الإسرائيلي يسعى لإلحاق أقصى قدر من الضرر  بإيران قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وقال المصدر إن الجيش يعمل على افتراض أن ترامب قادر على إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في أي لحظة، لذلك يُركز على تحقيق أكبر تأثير ممكن مسبقًا.

وفي وقت سابق،  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران، في لهجة أقل وعيدًا.

و أكد ترامب أهمية ضرب إيران "بقوة أكبر بعشرين ضعفاً" إذا أغلقت مضيق هرمز.

وحذر الرئيس ترامب إيران من إغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حيوية لصناعة النفط العالمية، حيث أدت الحرب مع إيران إلى توقف حركة الشحن في المضيق بشكل شبه كامل، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط منذ بدء الحرب.

وقال على منصة "تروث سوشيال": "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة الأمريكية بضربة أشدّ بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن. إضافةً إلى ذلك، سندمر أهدافاً يسهل تدميرها، ما سيجعل من المستحيل عملياً على إيران أن تُعيد بناءها كدولة مرة أخرى  وسيحلّ عليها الموت والنار والغضب  لكنني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك!"

وهدد ترامب مراراً بتصعيد الضربات على إيران إذا ما أغلقت مضيق هرمز، الذي يقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية ويمر عبره نحو 20% من نفط العالم.

الجيش الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران

