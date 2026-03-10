تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا

ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الجيش الإسرائيلي يسعى لإلحاق أقصى قدر من الضرر بإيران قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وقال المصدر إن الجيش يعمل على افتراض أن ترامب قادر على إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في أي لحظة، لذلك يُركز على تحقيق أكبر تأثير ممكن مسبقًا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران، في لهجة أقل وعيدًا.

و أكد ترامب أهمية ضرب إيران "بقوة أكبر بعشرين ضعفاً" إذا أغلقت مضيق هرمز.

وحذر الرئيس ترامب إيران من إغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حيوية لصناعة النفط العالمية، حيث أدت الحرب مع إيران إلى توقف حركة الشحن في المضيق بشكل شبه كامل، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط منذ بدء الحرب.

وقال على منصة "تروث سوشيال": "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة الأمريكية بضربة أشدّ بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن. إضافةً إلى ذلك، سندمر أهدافاً يسهل تدميرها، ما سيجعل من المستحيل عملياً على إيران أن تُعيد بناءها كدولة مرة أخرى وسيحلّ عليها الموت والنار والغضب لكنني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك!"

وهدد ترامب مراراً بتصعيد الضربات على إيران إذا ما أغلقت مضيق هرمز، الذي يقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية ويمر عبره نحو 20% من نفط العالم.