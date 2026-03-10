قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
أخبار العالم

تصريحات متناقضة.. روبيو: الضربات الأمريكية على إيران "استباقية"

روبيو
روبيو
محمد على

تناقضت تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي كان على وشك الدخول في اجتماع مع أعضاء الكونجرس، مع ما قيل لبعض هؤلاء الأعضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بشأن ضربات الرئيس دونالد ترامب على إيران.

وقال السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، وهو أحد أعضاء "مجموعة الثمانية"، الأحد الماضي ، إنه قيل له إنه لم تكن هناك أي معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران كانت على وشك ضرب الأصول الأمريكية.

وقال روبيو للصحفيين يوم الاثنين: "كان هناك تهديد وشيك بالتأكيد، وكان التهديد الوشيك هو أننا كنا نعلم أنه إذا تعرضت إيران للهجوم - وكنا نعتقد أنها ستتعرض للهجوم - فإنها ستلاحقنا على الفور".

وأدلى وزير الخارجية ماركو روبيو، بتصريح صحفي قبل إطلاع قادة مجلسي النواب والشيوخ على تفاصيل العملية العسكرية الأمريكية في إيران.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة كانت على علم بأن إسرائيل تخطط لاتخاذ إجراء ضد إيران، وأن المسؤولين يعتقدون أن تلك الضربات كانت ستؤدي إلى رد إيراني ضد المصالح الأمريكية.

وتابع: "كنا نعلم أن هناك عملاً إسرائيلياً سيحدث. كنا نعلم أن ذلك سيؤدي إلى هجوم على القوات الأمريكية. وكنا نعلم أنه إذا لم نبادر بمهاجمتهم قبل أن يشنوا تلك الهجمات، فسنتكبد خسائر أكبر".

كما قال : يبدو من المحتوم أن يوجه ترامب ضربة لإيران، مضيفا: "لقد اتخذنا إجراءً استباقياً دفاعياً لمنعهم من إلحاق ضرر أكبر".

وأشار روبيو، إلى أن الولايات المتحدة "ترغب بشدة" في رؤية نظام جديد في إيران، لكنه شدد على أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية هو إضعاف قدرات إيران الصاروخية الباليستية والبحرية.

ويبدو أن تلك التعليقات تشير إلى أن أهداف الولايات المتحدة من العملية العسكرية تتضمن تقويض قدرة إيران على الحصول على الأسلحة على المدى الطويل، بالإضافة إلى معالجة "تهديد وشيك".

كما ردد روبيو كلام الرئيس عندما قال إن "الضربات الأقوى" ضد إيران "لم تأتِ بعد"، بينما قدم تقديرًا مفتوحًا لتوقيت الصراع.

قال: "لا أعرف كم سيستغرق الأمر، لدينا أهداف. سنفعل ذلك مهما طال الأمر لتحقيق تلك الأهداف".

